LG 電子今(14)日正式發表 G1、C1及 A1系列電視新品，以 OLED 自體發光技術，結合 AI 科技、嶄新規格、智慧串聯及輕薄外型，提供消費者全新選擇。G1 以全新次世代面板設計，細膩影像表現與零間隙壁掛設計融入居家空間；電競級 C1 系列獲得 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync 功能雙認證並搭載遊戲優化功能與 4 個高頻寬 HDMI 2.1，快速的動態轉換和最高 4K 120fps，提供玩家栩栩如生的遊戲體驗。LG OLED TV 的G1及C1系列搭載全新第四代 α9 AI 影音處理晶片及杜比全方位影音技術，媲美劇院級視聽饗宴；全系列獲獨家低藍光護眼不閃爍雙認證，降低眼睛負擔；LG OLED 電視一次推出 48~88 型全尺寸電視，符合各式家庭需求。

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「消費者生活品質提高，比過去更注重居家娛樂視聽享受，追求更真實、更具臨場感的影音體驗，LG 電子一直以創新科技及優異面板技術在電視市場保持 NO.1 的絕佳好成績，不斷創造前所有未有的觀賞體驗，今年 LG OLED TV 推出全新 G1 及 C1 系列機種外，同時提供更全面的大尺寸電視，極致完美的寬闊畫面視野、還原真實影音感動並滿足多元使用需求，帶消費者隨時沉浸於頂級娛樂享受中；而LG OLED電視俱備低藍光、不閃爍健康護眼功能，減緩眼睛壓力，增加觀看舒適度；未來 LG 也將持續研發並創造更出眾極致的家庭視聽娛樂，引領全球電視市場發展。」

LG OLED evo 創視際 G1 全新零間隙畫廊系列，採用 LG 全新次世代 OLED 面板，材質、結構、技術全面升級，提高畫面對比度、增強影像立體感、色彩更鮮豔，細節更加逼真出色，帶來更佳的觀賞體驗，另外，G1 系列經全球測試機構 Intertek 認證，擁有 100％ 色彩真實度，顏色不失真，表現純粹的黑並造就豐富的色彩層次與畫質。G1零間隙壁掛設計外型纖薄，極窄邊框，特殊的內凹槽壁掛架可貼合牆面，徹底實現空間整合，演繹居家美學。

主打電競功能的 C1 系列獲 NVIDIA G-SYNC和AMD FreeSync 功能雙認證的電視，內建遊戲最佳化功能，任何類型的遊戲，皆能自動調整畫面，展現每一個人物、場景細節；同時搭載 VRR(可變刷新率) 、ALLM(自動低延遲模式)功能，展現低延遲、1 毫秒回應時間，帶來流暢的遊戲體驗。此外，藉由 HGiG 模式， 強化沉浸式 HDR 遊戲體驗，更搭配 4 個高頻寬 HDMI 2.1，提供快速的動態轉換和最高 4K 120fps 的遊戲體驗，享受一級玩家的娛樂享受。

電競玩家必備C1 系列搭載 VRR(可變刷新率) 、ALLM(自動低延遲模式)功能，展現低延遲、1 毫秒極速回應時間，讓玩家感受不到畫面撕裂感，帶來更流暢的遊戲體驗。（LG提供／黃慧雯台北傳真）

LG OLED 4K 物聯網電視G1及C1系列搭載第四代 α9 OLED 電視專用 AI 影音處理晶片，以 AI 人工智慧影像 Pro 深度學習運算法、AI Tone Mapping 處理技術及新增「場景檢測」功能，根據環境明暗，清楚呈現黑暗畫面的細節；透過 AI 人工智慧音效 Pro 技術，升級模擬成 5.1.2 聲道，提供身歷其境體驗。

LG OLED AI 4K 語音物聯網電視 G1、C1 系列，支援杜比視界 Dolby Vision IQ 技術及 HDR 10 Pro，杜比視界 Dolby Vision IQ 根據觀看的環境光線及影像內容，調節畫面亮度，打造亮眼的光影效果，保留更多影像細節；杜比全景聲 Dolby Atmos 環繞立體聲效技術，模擬劇院音效，打造出色的音質表現，為觀眾創造真實自然的聽覺體驗；同時，透過 FILMMAKER MODE電影製作人模式自動調整影像、關閉動態平滑效果，讓觀賞者可細細品味每部影音內容。

2021 年 LG OLED TV 全面升級採用 WebOS 6.0 連網(OS)智慧系統，全系列擁有 Miracast overlay功能，支援 Apple Airplay、iOS 及 Android 手機鏡射 Miracast 投放，不論玩手遊、視訊，都能清晰放大的精采畫面；內建 Apple TV、Netflix、Youtube 影音串流，打造多元家庭劇院，一次飽覽所有最新的電影、節目、戲劇、運動賽事等，此外，透過 OLED Motion Pro 專業動態模式，避免在快速且細微的動作產生畫面模糊殘影，讓消費者盡情享受高品質運動賽事。

2021 LG OLED 全系列採用全新 webOS 6.0 智慧娛樂平台，擁有 Miracast overlay功能，支援手機鏡射，內建 Apple TV、Netflix、Youtube 影音串流。（LG提供／黃慧雯台北傳真）

LG 2021 年電視全系列搭配全新 AI 語音滑鼠遙控器，消費者可透過語音聲控、簡單方便設定功能、開啟應用程式追劇及查詢資訊，同時，全新 AI 語音滑鼠遙控器具備指向、捲動系統及熱鍵功能設計，提供消費者快速搜尋內容並一鍵進入各式喜愛的娛樂項目的需求。

亦具備LG ThinQ 智慧家庭連網技術，以 LG ThinQ App 串聯，全方位操控 LG WiFi物聯網家電，同時也可控制取得 OCF 認證的他牌裝置，實現智慧家庭生活藍圖。LG OLED 4K 物聯網電視全系列經德國萊因 TÜV 及美國 UL 低藍光及不閃爍認證，降低眼睛壓力，減緩眼睛疲勞，長時間觀看、玩遊戲無負擔。

LG 推出全尺寸 OLED 4K 物聯網電視滿足不同消費者的使用需求。C1 系列提供 48 型到 83 型選擇，符合任何空間需求，更首次提供 48 型 C1 鎖定電競玩家市場；G1 系列同時推出 55 型、65 型及 77 型三種尺型 OLED 4K 物聯網電視；A1 系列則為首次體驗 OLED 電視的消費者提供入門選擇；旗艦級 Z1 系列則首創 88型，同時也是全球尺寸最大的 8K OLED 電視，LG SIGNATURE 8K OLED 物聯網電視具有 3300 萬個自體發光像素，透過深度學習演算法自動將影像調整至最佳畫面，提供高規格的沉浸式影音視覺體驗。

LG 亦運用創新科技打造各式類型的電視商品，提供不同於 OLED 4K 物聯網電視的優質視聽體驗。擁有一奈米 4K AI 語音物聯網電視，獨家 Nano Cell 一奈米顯示技術純化色彩，黑階強化，影像對比超逼真，一奈米專用 AI 影音處理晶片(第四代α7)及杜比視界 Dolby Vision IQ 及杜比全景聲 Dolby Atmos，針對影音及環境，優化調節聲音及畫面，享受專業級的視覺與聽覺饗宴；AI 語音物聯網 4K 電視採用四核心處理器，直下式 LED 背光技術影像更明亮，搭配 AI 語音辨識系統，輕鬆串聯家中物聯網，享受智慧便利生活。

LG SIGNATURE 系列 88 型 OLED 8K 物聯網電視 OLED88Z1PSA 建議售價 NT$2190000； LG OLED evo 創視際 G1 全新零間隙畫廊系列推出77 型、65 型、55 型三種規格選擇，OLED77G1PSA 建議售價 NT$515000；OLED65G1PSA 建議售價 NT$175900；OLED55G1PSA 建議售價 NT$109900。為迎接 2021 年 LG 全系列新品上市，即日起至 8 月 31 日止購買 2021 年 OLED 物聯網電視指定機型，登錄即送全家商品卡，最高贈金額10000 元全家商品卡。