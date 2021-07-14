元大高股息ETF（0056）日前因成分股定期調整，納入航運股引起市場關注，近日受航運股下跌影響股價表現，14日下跌1.06％，收在34.48元。不過，值得一提的是，觀察下跌過程中有出現溢價情況，顯示低接買盤逢回仍抱持加碼承接態度。

觀察目前國際貨運量供需尚未平衡，要到明年才會逐漸恢復正常，國際運價持續走高態勢不變，代表航運指數的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）目前仍持續攀高。目前航運股修正視為漲多休息，在航運股融資下降後未來將回歸基本面格局。

據統計，截至13日為止，航運股占0056比重約7.64％，如未來仍需震盪時日，則航運股權重會跟隨下修，影響逐漸緩和，但若航運急速反彈之際，高股息ETF也持有航運部位，得以參與國際航運榮景。

全球經濟復甦持續升溫，在全球陸續施打疫苗、群體免疫後的報復性消費潮將逐一顯現，由於台灣與美國未來經濟展望仍以樂觀看待。

元大高股息ETF研究團隊表示，若以成份股比重來看，電子類股才是高股息的最大持有產業，高股息持股電子類股比重佔61.06％，半導體類股持有8.4％，上半年航運股、鋼鐵股、紡織類股、造紙股均曾是市場主流，但在市場情緒消退後，預期市場將回歸電子產業，並銜接上傳統第3季、第4季的電子傳統旺季，0056預期能因此受惠。