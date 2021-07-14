美國人工智慧國家安全委員會（NSCAI)13日首度舉辦「全球新興科技峰會」，討論如何加強各國在新興科技領域的合作以促進民主價值。駐美代表蕭美琴應邀出席。政委唐鳳以預錄影片發表演說，強調台灣在人工智慧、半導體產業、打擊假訊息及先進基礎建設網絡上具有優勢，是美國及民主國家的可靠夥伴。

NSCAI為2018年依2019年度美國國防授權法案(NDAA 2019)成立的獨立聯邦機構，該會專責研擬美國機器學習及人工智慧發展策略並定期向國會及白宮提出報告，以因應國安及國防需求。

駐美代表表示，唐鳳應邀透過預錄影片分享台灣以新興科技強化公民政治參與的數位民主經驗，美國國務卿布林肯、國防部長Lloyd Austin、商務部長Gina Raimondo及國安顧問蘇利文等也出席發表演說。

多國官員包含紐西蘭總理Jacinda Ardern、新加坡外交部長Vivian Balakrishnan、丹麥外交部長Jeppe Kofod、日本科學及科技政策大臣井上信治、英國數位、文化媒體及運動部長Oliver Dowden、法國數位經濟部長Cedric O、韓國科技及資通科技部長Lim Hyesook、歐盟執委會負責數位議題執行副主席Margrethe Vestager、經濟合作暨發展組織（OECD）秘書長Mathias Cormann、北約副秘書長Mircea Geoană及美國前國務卿歐布萊特等均以預錄演說或連線方式與會。

唐鳳致詞時表示，當談到台灣數位民主的「透明」時，是指讓政府及決策過程對人民透明，但對數位威權而言，「透明」是讓人民對國家透明，而台灣數位民主成功關鍵，是人民和政府在互信的基礎下，由公民社會積極創造數位基礎建設，使每位公民都能對政策及改革提出意見。

他也分享台灣在應對假訊息以「幽默戰勝謠言」的策略、以「口罩地圖」與「1922簡訊實聯制」等科技抗疫，以及透過公共政策參與平台（JOIN）等數位平台促進青年公民參與等數位民主的經驗，並指出，台灣在人工智慧、半導體產業、打擊假訊息及先進基礎建設網路上具有優勢，是美國及民主國家的可靠夥伴。