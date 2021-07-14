國內疫苗短缺，各群體與民眾爭打疫苗亂象不斷，甚至傳出補教人員造冊打疫苗困難重重，不只得補良民證，還要提供畢業證書。對此教育部澄清並非事實，希望少數人士不要再妄自散播不實說法，以致顛倒是非、混淆視聽。

教育部表示，根據106年修訂的《補習及進修教育法》第9條第4項規定，補習班於擬聘僱教職員工前，應檢具名冊、學經歷證件及身分證明文件影本，並應附「警察刑事紀錄證明書」，也就是俗稱的良民證等基本資料，提供登錄於資訊管理系統。補教業者對於員工異動時，本就應該依法辦理教職員工資料登錄。

教育部提到，已在7月12日召開線上會議時，說明分兩階段為補教人員進行疫苗造冊，而補習班疫苗施打以「與學生有密切接觸」人員為對象，這部分與106年為防範不適任人員進入補習班任職而增修《補習及進修教育法》第9條規定，建置補習班教職員工資料目的相同，因此以系統登錄之教職員工資料，為疫苗施打造冊基礎，是最簡便且能快速協助補習班完成人員造冊工作的方式，也可以避免浮報人數，造成疫苗浪費。

疫情衝擊各行各業，教育部指出，將以移緩濟急經費，完成本次紓困補助款核發，更呼籲補教業者勿再聽信謠言或誤傳，儘速完成疫苗造冊，由地方政府審核後，教育部將送請中央流行疫情指揮中心，視疫苗充足情形將補習班人員列為優先施打對象。