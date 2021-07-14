新北市警察局結合電競品牌ROG玩家共和國舉辦「ROG線上防疫電競賽」活動，由國民女友祈錦鈅擔任反毒大使拍攝反毒宣導短片，於電競線上總決賽中播放，透過時下熱門的電玩競賽活動，拉近與年輕世代距離，加強犯罪預防宣導效果。

「ROG線上防疫電競賽」線上民眾除專注觀看「英雄聯盟」總決賽賽況外，新北市警局也藉此機會播放祈錦鈅拍攝的反毒宣導短片，藉由有別於傳統教條式的宣導，使青少年朋友能吸收犯罪預防正確觀念。

新北市少年警察隊隊長林柏宏表示，除邀請國民女友祈錦鈅擔任反毒大使，共同為此次電競隊伍加油外，亦透過此次機會向青少年宣導，暑假期間青少年想要打工要特別小心，外出找工作，相約朋友一起去，不做不法事，不當詐騙手、遠離毒品、不飆車，讓青春人生更美麗。

新北市警局提醒，如果錯過了「英雄聯盟」總決賽賽事，不用搥打心肝，7月18日下午2時還有超級刺激又充滿趣味的「跑跑卡丁車」總決賽，邀請電玩迷上線觀看。