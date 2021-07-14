全台長照及日照據點封閉將近2個月，不少家屬反映快撐不住了！指揮中心昨（14日）透露長照及日照機構解封初步規畫，包括工作人員接種率需達8成、服務對象接種第一劑疫苗等，今天更提出具體指引。

指揮官陳時中表示，照顧者疫苗施打率很高，讓機構恢復運作，長輩有地方可以去，減輕家庭照護壓力；整體設計包含疫苗注射，配合篩檢、環境清消等，希望讓機構在安全的環境恢復服務。

衛生福利部長期照顧司司長祝健芳說明，由於機構的工作人員都是第五類公費疫苗施打對象，因此規範全體工作人員疫苗施打率需達到8成；工作人員要提供服務需接受第一劑疫苗且滿14天，如接種後未滿14天或尚未接種疫苗，需在服務前提供解隔離證明或3天內快篩陰性證明。

另外在指引中有提供檢核表，服務機構須做自我查核，報給地方政府備查，後續將隨時抽查；地方政府會輔導機構來符合防疫規範。

機構必須準備獨立隔離空間，如果受限於空間狹小，還是必須與一般活動空間作區隔，以備發生發燒情況時，需與其他人隔離開，等待送醫；用餐也要分批隔離用餐，如果過往是以合菜方式備餐，須改為由工作人員打菜。

如發生疑似病例，24小內需主動通報，於隔離空間等候就醫或返家，不得搭乘大眾交通工具；任何人員確診時，需通知主管機關進行集體篩檢，並暫停服務14天，應將相關人員進行造冊，並就已知資訊先通知相關人員。

本指引適用提供社區式服務之衛生福利機構，包括：社區式服務類長期照顧機構(日間照顧、小規模多機能)、附設於住宿機構之日間照顧服務、身心障礙日間型服務(含社區日間作業設施、社區式日間照顧、日間服務機構)、精神復健機構(日間型)、早期療育機構。

祝健芳表示，目前社區型機構工作人員的疫苗涵蓋率為94％，身障體系則是85.7％，住宿型機構的接種比例更高；因為是醫療單位進入集體施打，只要人在現場就會全部施打。