國民黨主席江啟臣分別贈送蘭花、向日葵給「宅神」朱學恒、行政院長蘇貞昌。 （摘自江綺晨臉書）

國民黨主席江啟臣近日為了聲援朱學恒，送花籃給行政院長蘇貞昌，但題字的內容卻被綠營故意解讀為「國文不好」，對此，國民黨文傳會副主委鄭照新表示他相當佩服這個政府唾面自乾的本事，簡直就是在嘲笑全國人民。

江啟臣送花籃給蘇貞昌，雖有藏頭詩諷刺，卻被指前兩句是稱讚之意；花籃卡上雖有「行、政、院、爛」藏頭詩，但綠營解讀第一句成語為「行不由徑」，第二句「政亂治危」，是有正面肯定之意；民進黨立委鄭運鵬更表示，國民黨主席寫藏頭詩也是個笑話。

對此，鄭照新今(14)日在臉書發文表示，他相當佩服當今政府唾面自乾的本事。他說，「行不由徑、政亂治危、院找民碴、爛戲拖棚」16字的本意應該是「政府做事要開大門走大路，要在疫情的紛亂找到解決之道，結果行政院不去解決問題卻解決提出問題的人，送辦朱學恒變成一齣爛戲」。

鄭照新指出，鄭運鵬以及綠營側翼竟然可以謊稱「意思錯了」，然後再找新聞引用自己製造出來的自嗨留言給媒體引用，還說送花的人是國文不好；民進黨不明白的是，他們實際上在嘲笑的是全民的心聲，而鄭照新也在送給民進黨兩句成語：唾面自乾、掩耳盜鈴。希望他們好自為之。