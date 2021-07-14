為衝刺國內疫苗涵蓋率，指揮中心昨天定調要用劑次人口比來取代第一劑疫苗施打率的統計，遭專家質疑全世界沒人這樣算。衛福部長陳時中今天回應，用劑次人口比來看整體的疫苗涵蓋率是總統的意思，但指揮中心並非因為總統要求而做，只是為了要讓數據在國際間能夠被看得更清楚。

總統蔡英文日前訂出7月底要達到25％疫苗涵蓋率目標，指揮中心昨天就宣布要改用劑次人口比來算整體疫苗涵蓋率。指揮中心發言人莊人祥表示，統計疫苗涵蓋率有很多方式，之所以改變計算方式是為與國際接軌，但舊制仍然會持續使用。

莊人祥說，按照目前的接種進度，7月底第一劑覆蓋率與劑次人口比都會超過25％；陳時中也強調，全世界採用劑次人口比分析疫苗涵蓋率的國家有很多，包含美國CDC、英國牛津大學、BBC、CNN、紐約時報、彭博社、日本讀賣新聞都採用劑次人口比的算法。

陳時中表示，有很多國家的疫苗涵蓋率以劑次人口比分析比較。(指揮中心提供)

陳時中表示，目前國內的疫苗涵蓋率為17.02％，劑次人口比為17.39％，國際間除台灣外仍有很多國家採用劑次人口比的算法，因此未來仍會繼續使用劑次人口比來估算整體涵蓋率。

陳時中也說，目前全國各地疫苗施打逐漸上軌道，昨天單日接種24萬2353人，創下單日新高，北市今天開設大型施打站，相信經過這些日子的磨合，未來疫苗施打也會越來越順暢。