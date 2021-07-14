台積電、永齡基金會各買了500萬劑BNT疫苗，平均每劑約31美元，與過去衛福部長陳時中所說，沒看過31、32美元的價格，以及民進黨團總召柯建銘說的42美元價格都不同。台北市議員王鴻薇質疑，漫天喊價為的是什麼？何況政府談了一年什麼都沒談下來，還要黑箱價格，這樣對得起老百姓的納稅錢嗎？

台積電、永齡基金會共計買了1000萬劑BNT疫苗，每劑約31美元，王鴻薇昨（13）日在臉書坦言，這個價格讓很多人嚇一跳。她接著提到，今年三月，陳時中部長才說，從沒看過31、32美元的價格；六月時立委柯建銘更直言，郭台銘買的疫苗價格就是42美元，但怎麼到了最後，結果跟他們說的通通不一樣？

BNT疫苗價格眾說紛紜。（圖／摘自王鴻薇臉書）

《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目上提出，價格根本就不是柯建銘講的那樣，差這麼多，質疑政府疫苗採購，怎麼可以搞出一億元美金的價差，要求檢調單位查辦。

對吳子嘉所言，王鴻薇表示，無論結果如何，疫苗的價格相當不透明，也已經出現問題，到底柯建銘的價格是怎麼來的？漫天喊價為的是什麼？都讓人詬病，尤其政府談了一年，什麼都沒談下來，談判過程還遮遮掩掩，結果民間一下子就處理得更快、更便宜，政府還要黑箱價格，這樣對得起老百姓的納稅錢嗎？

最後，王鴻薇呼籲，疫苗採購價格透明化，政府真的勢在必行，也想問，一億元美金的價差不用說明一下嗎？柯建銘喊42美元怎麼來的？