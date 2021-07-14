因雪梨在實施三周的初步限制措施後仍無法遏阻今年以來最嚴重疫情爆發，澳洲當局周三宣布這個該國最大城市的封城措施延長至少14天。

雪梨解封一延再延，恐對澳洲經濟造成衝擊。

新南威爾斯省長Gladys Berejiklian周三公布新增97個本土感染病例，略較周二增加，並宣布目前實施的限制措施將至少持續到7月30日。

在新增的97個病例中，有24人是社區裡具有傳染性的病例，這表示當局預期未來幾天將出現更多高傳染性Delta病種病毒的感染病例。

Berejiklian在該省首府雪梨市表示：「很遺憾，但我們必須將封鎖措施至少再延長兩周。我們希望盡快擺脫這樣的封鎖，這就是我們維持限制措施的原因」。

該省長此前已一再重申，只有當本土具傳染性的新增病例趨近於零，才會解除這個自6月26日起實施的封鎖措施。

雪梨已兩度延長封城時間，自6月中旬在該市東部郊區出現第一個本土病例以來，現在總感染數已逼近900例。這一波疫情累計已有兩人死亡，在此之前，該國今年以來沒有人死於這場疫病。

其鄰近的維多利亞省同時公布單日新增確診數創下數周以來新高，所有病例都與雪梨來的一個搬家團隊有關。維省已經下令數百人進行隔離。