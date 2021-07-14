7月以來至12日，台股10檔千金股市值膨脹約883億元。今天台股收黑，但10檔千金股有9檔逆勢收紅，僅亞德客-KY(1590)收黑。隨著台股上半年獲利年增長強勁，逾200檔個股6月獲利創新高，尤其電子股受惠歐美經濟復甦財報亮眼，加上近期盤面成交重心由航運股、傳產股轉至電子股，多頭氣勢仍在，有利高價股表現。

台股目前的10檔千金股為矽力-KY(6415)、信驊(5274)、祥碩(5269)、大立光(3008)、富邦媒(8454)、旭隼(6409)、譜瑞-KY(4966)、亞德客-KY、力旺(3529)及緯穎(6669)。

中信小資高價30 ETF經理人張逸敏示，台灣產業的終端市場主要在歐美，今年歐美經濟復甦格局確立，而從美國製造、零售、批發業的庫存銷售比來看，下游的零售、批發業庫存比例仍低，隨著下半年全球疫情將穩定受控，下游的拉貨力道仍有機會推升景氣循環向上。

張逸敏強調，台股6月的出口金額為歷年單月次高，年增率高達35%，連續12紅，顯示全球經濟成長回溫，及國際原物料行情續揚，皆有利拉動台灣出口表現。即使5月爆發本土疫情，內需消費低落，但出口成長強勁，今年6月主計處仍將台灣經濟成長率從2月的4.64%，上修至5.46%；隨下半年疫苗陸續施打，微解封有望，內需動能重啟，總經環境仍相對樂觀。

根據台灣指數公司統計，多頭時期高價股通常跑贏大盤，以近三年數據來看，大盤持續創新高下，專注於高價股的特選小資高價30指數表現明顯領先；雖然市場下跌時，高價股跌幅也相對大，但只要是非基本面因素造成短期的盤勢震盪，反彈時動能也更強勁。