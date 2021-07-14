日本即將舉行東京奧運會及帕運會，要求各國加強航空保安控制，東奧及帕運會期間飛往日本的航班，將實施旅客人身及手提與託運行李強化安檢措施，交通部民用航空局建議旅客，提早到機場辦理報到及通關。

日本國土交通省航空局為因應日本舉行東京奧運會及帕運會期間之強化保安需求，請各國協助對抵日航班加強對旅客人身及手提與託運行李檢查。目前我國有直飛日本航線的機場，包括桃園國際機場、台北松山機場、台中國際機場、台南機場及高雄國際機場，接下來均會依據航班狀況配合執行強化安檢。

民航局指出，奧運期間為7月21日18時至8月10日0時止，帕運期間則為8月22日18時至9月7日0時止，這2段時間飛往日本的航班，將實施旅客人身及手提與託運行李強化安檢措施。

為確保飛日航班強化安檢期間各項作業順遂，民航局表示，已協調航警局、桃機公司、相關航空站及航空公司，預為準備與配合辦理有關事宜，惟由於相關強化安檢措施難免增加作業時間及調整原有程序，尚請旅客耐心等候與配合，亦提醒赴日旅客儘早抵達機場辦理報到及通關。