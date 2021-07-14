民眾前往服務櫃台諮詢時，攜帶身分證或居留證及健保卡才能進行相關系統操作。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

中央開放疫苗預約系統後，台中市府接獲許多民眾熱線詢問預約操作方式，民政局長吳世瑋14日表示，考量部分民眾不擅長使用3C設備，全市29區公所、26戶政事務所及中市生命禮儀管理處，共設置56處「COVID-19疫苗意願登記服務櫃台」，今日同步啟動，協助民眾操作預約登記系統，鼓勵踴躍登記、盡早施打。

「COVID-19公費疫苗預約平台」及健保快易通APP日前上線，繼第9類及50歲到64歲者完成接種意願預約後，中央13日上午9時開放18歲以上民眾登記接種意願。

但很多年長者或不擅操作電腦、手機等網路系統的民眾，急向市府詢問怎麼預約，民政局立即推動設置「COVID-19疫苗意願登記服務櫃台」，協助民眾操作預約登記系統。

吳世瑋提醒，疫苗接種是預防COVID-19感染、避免重症與死亡最有效的方式，呼籲符合資格的民眾盡快登記、盡早接種，建立群體對COVID-19的免疫力，避免疾病傳播。

目前各區公所、戶所及生管處已完成設置「COVID-19疫苗意願登記服務櫃台」並開始運作，由專人提供「COVID-19公費疫苗預約平台」系統操作協助服務，民眾前往服務櫃台諮詢時，攜帶身分證或居留證及健保卡才能進行相關系統操作，如本人不便前往，也可由家屬攜帶欲登記者的身分證及健保卡，代為申請登記接種意願。

民政局表示，昨日起「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」展開第三輪意願登記，開放全國18歲（含）以上的民眾進行疫苗施打的意願登記，並於15日下午5點截止登記，同步進行第三輪登記人數結算。

至於第三輪的預約接種簡訊，將在16日至18日陸續發送給符合預約資格民眾，收到簡訊者才能上網進行預約接種，施打疫苗以AZ為主。