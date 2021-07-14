明將有3批疫苗到貨？陳時中回應了 14:412021/07/14 中時 王家瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傳明天將有3批疫苗進口，對此陳時中並未正面回應，僅表示日本捐贈的疫苗明天下午會到。（圖／示意圖，報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本政府第三批提供台灣的97萬劑AZ疫苗將在明天（14日）到貨，有媒體指出我國自購的55萬劑AZ疫苗和35萬劑莫德納疫苗也將在同一天抵台，對此中央流行疫情指揮中心未有正面回應。 國內分配至各縣市的莫德納和AZ疫苗即將用罄，但先前我國自購的62.6萬劑AZ疫苗已完成封緘檢驗程序，將陸續分配至各縣市使用。 至於外傳明天下午將有3批疫苗同時到貨，陳時中低調回應，日本捐贈的疫苗明天下午會到，「至於是否有其他好消息，我們確定了之後再跟大家公布。」 疫苗採購空口承諾至少50次？蔡壁如批政府謊話連篇 BNT簽完約其他疫苗都來了？蘇偉碩一句話酸爆 #AZ #疫苗 #到貨 #將有 #3批 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 6千人就搞垮疫苗預約系統？他酸：陳時中下神壇後 下一座神請準備 12:152021/07/14 政治 BNT買到了政府忙搶功？藍委一看忍不住怒嗆3字 09:232021/07/14 政治 被質疑卡疫苗採購政院稱說法卡通 邱臣遠反酸先「卡」再「通」 12:442021/07/14 政治 「從抹黑BNT到收割」 羅智強轟民進黨：人不要臉連鬼都怕 09:022021/07/14 政治 頭條揭密》疫苗接種後疫情走向 最新研究預測3種可能場景 04:122021/07/14 政治 新聞透視》疫苗政治黑手 在此岸非對岸 04:102021/07/14 焦點要聞 疫苗錢花去哪不交代清楚 費鴻泰：下會期不讓蘇貞昌進立院 10:552021/07/14 政治 保護下一代 國民黨：讓國高中生納入施打BNT疫苗 12:012021/07/14 政治 高虹安轟「唐鳳疫苗系統」問題多 網狂湧留言：吹得跟神一樣 09:102021/07/14 政治 打疫苗抽ipad 雲林逾7.5萬人預約 04:102021/07/14 地方新聞 藍批3大亂象 補教界求7月27日復課 04:102021/07/14 焦點要聞 生活熱門新聞 堅持打莫德納恐GG 陳時中：未來接種以AZ為主 - 生活 疫苗可混打？張上淳鬆口：符合一條件可放行 - 生活 國民黨聯合4縣市自購BNT 陳時中提一條件 - 生活 想等BNT？前台大醫揭最慘下場：我不想烏鴉嘴 - 生活 直播》新北確診從384降回0 侯友宜：一天0不代表天天0 小心反撲 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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