日本政府第三批提供台灣的97萬劑AZ疫苗將在明天（14日）到貨，有媒體指出我國自購的55萬劑AZ疫苗和35萬劑莫德納疫苗也將在同一天抵台，對此中央流行疫情指揮中心未有正面回應。

國內分配至各縣市的莫德納和AZ疫苗即將用罄，但先前我國自購的62.6萬劑AZ疫苗已完成封緘檢驗程序，將陸續分配至各縣市使用。

至於外傳明天下午將有3批疫苗同時到貨，陳時中低調回應，日本捐贈的疫苗明天下午會到，「至於是否有其他好消息，我們確定了之後再跟大家公布。」