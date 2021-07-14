好消息！新北市今天無新增個案，是從5月15日起進入三級警戒滿2個月以來首度出現「清零」。新北市長侯友宜表示，扣除居家隔離新轉陽的2人，新北市經過兩個半月回歸「0確診」，確診2人，板橋1人、新店1人，都是居家隔離陰轉陽。此外，列管人數從高峰6千多人降回969人。

直播》好消息，三級滿2月新北首「見零」，侯友宜曝解封步驟說明。

侯友宜表示，新北市從5月22日校正回歸的第一天，新增384人降回0，要感謝所有市民朋友，犧牲所有的活動、經濟嚴重衝擊所換來的，謝謝市民朋友並肩作戰。

不過他也強調，隱形傳播鍊還在，病毒會隨時反撲，必須更謙卑、努力、務實，一步一腳印把防疫做好，讓民眾早日回歸正常生活。數字一天的0，不代表以後天天都是0。數字對所有工作團隊來說，只有更務實的做、好好的做，好好加油。

新北市自從疫情大爆發以來，屬於重災區，每天確診個案幾乎都是全台最多，今天新增本土確診個案僅2例，創下疫情大爆發以來的紀錄，且這2人是先前他案被匡列個案，在居家隔離期間陰轉陽，可以說是無新增本土感染個案。

侯友宜說， 因為集中檢疫中心開設得快又多，減輕後面醫療量能負擔，讓新北在不到北市三分之一的醫療量能下，抵擋過這波疫情海嘯。這段時間除了「平寧計畫」全力執行外，社區篩檢要繼續努力，不可以輕易撤離，另外熱區防疫中心要持續運作，三大方向把疫情控制下來。