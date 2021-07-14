台股今天早盤電子股回溫，一度突破17900點關卡，航運股賣壓出籠，指數震盪走低翻黑，高低振幅超過200點，尾盤在電子股拉抬下，指數小跌1.77點作收，守住17800點關卡，仍站在所有短期均線之上。

台股加權指數今天開高震盪走低，盤中最高17940.86點、最低17716.44點，終場收在17845.75點，下跌1.77點，跌幅0.01%，成交值新台幣5732.89億元。

類股方面，電子與金融表現較佳，分別上漲0.52%、0.61%；傳產族群的運輸、鋼鐵分別下跌5.7%、2.49% 。

權值電子股台積電收613元，漲幅0.99%，成交量3.82萬張；鴻海維持區間整理走勢，終場下跌0.43%，收116元；大立光漲1.85%，收3020元。

貨櫃三雄的長榮跳空開低，以148.5元跌停作收；陽明、萬海盤中逼近跌停，終場下跌7.39%、1.93%，收在163元、253.5元。

永誠投顧分析師蘇建豐表示，台股早盤衝高後快速拉回，短線大盤指數和電子類股都比較容易震盪整理；大盤仍是多頭趨勢，短線支撐可觀察7月9日低點17597點，只要沒跌破，仍是多方控盤。航運與鋼鐵股短線過熱，可留意電子類股表現。（編輯：張均懋）1100714