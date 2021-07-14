疫苗預約系統昨開放18歲以上民眾登記意願，其中有44.3％的人表明只想要打莫德納疫苗，不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在記者會上坦言，現在手上的莫德納疫苗已不多，未來施打恐已AZ為主。

陳時中表示，截至今天下午1點，18歲至49歲的民眾意願登記約390萬人次，其中願意打AZ的人佔2.09%、AZ和莫德納都可以接受的53.60％，只選擇莫德納疫苗的則有44.3％。

第二輪公費疫苗預約登記的人數，目前有113萬人願意或可接受施打AZ疫苗，其中已849760人完成預約。陳時中提醒，完成預約者會收到預約簡訊，請在明天下午五點前完成預約，下一批疫苗登記預約，則會視這波疫苗施打情形而定。

陳時中說，現階段預約莫德納的民眾，不是說完全不可能打到莫德納，但大多數的施打量，都已在上一波分配時打完，現在剩下來的這批，主要會做為第二劑使用，因此登記想打莫德納的民眾，真正施打到莫德納的可能性會相對較少。

陳時中也重申，公費疫苗意願登記平台的疫苗分配，將來仍會以AZ為主。

陳時中表示，防疫是全民一起努力，有疫苗就打是最基本的疫苗接種原則，也許大家各有喜好，但事實上各類不一樣的訊息也都會造成接種意願的影響，當然整體疫苗施打上一定會有品牌的選擇，但現在就是說把既有的、能夠拿到的疫苗，盡量有效率的讓想打的人先打到。

陳時中說，如果不想要打AZ的人可能要等，因為目前莫德納還沒有進貨，但也沒辦法說大家因為不打就等在那個地方，這對整體疫苗策略是最不利的，如何讓既有的疫苗有多少打多少是防疫的關鍵，我們會鼓勵施打，但若大家還要等，那就讓想要打的人趕快先打。