竹科管理局為台積電擴廠需求辦理的「新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建計畫」，日前經新竹縣都市計畫委員會專案小組審議通過。縣議員邱振瑋指寶山2期牽涉用地協議價購、拆遷戶安置和大崎墓園遷葬補償等問題要再協調解決外，寶山交流道和周邊道路更應儘早拓寬，避免造成交通癱瘓。

政府為「護國神山」台積電擴廠需要，徵收用地「神速」，2019年12月發布實施寶山1期擴建計畫，不到1年就完成近33公頃用地徵收，台積電正如火如荼興建3奈米研發與量產廠房。

行政院去年11月核定寶山第2期擴建計畫為國家重大建設，協助台積電擴廠興建4座2奈米研發與量產廠房，將徵收98公頃用地，科管局開說明會時，都遭業主成立的自救會抗議。

邱振瑋說，寶山1期用地徵收時，協議價購每坪在2萬到2萬8千元，但拿到2萬5千元以上的業主很少，科管局目前還未公布2期用地價格，但業主要求提高，希望每坪至少要3萬元以上。

「拆遷戶問題也要先解決！」邱振瑋說，1期拆遷戶約有250人，結果只有90人能在配售土地重建家園，2期650人只配390戶，將有250人以上抽不到籤，拆遷戶希望每人都能配售1戶。

科管局為降低大崎墓園業主反對聲浪，補助寶山鄉公所3億5千萬元，在雙溪公墓興建納骨塔讓業主遷葬，邱振瑋指有些業主強烈反對遷葬，主要是科管局以墓塔15萬、大墓10萬及小墓5萬乘1.5倍補償，不符合當初興建價值，遷葬到納骨塔要繳2萬元管理費，業主也有意見。

邱振瑋並說，台積電寶山1期的廠房動工後，寶山交流道每天交通尖峰時段就塞爆，2期若進行勢必會造成交流道和周邊交通癱瘓，中央應提早把目前交流道引道從單線拓寬為雙線道，周邊平面道路更要拓寬為6線道，才能因應未來的車流。

縣府指出，縣都委會專案小組審議寶山2期，針對現有住戶、交通及大崎墓塚等議題進行討論，達成具體共識通過，8月將在縣都委會大會進行審議。