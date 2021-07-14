藍營4縣市申購疫苗，遭綠營質疑配合國台辦呼應以疫謀統、以疫添亂。國民黨主席江啟臣今天呼籲政府，開放民間、地方政府採購疫苗，不應是執政黨政治算計下的特權，更不應變成事前抹黑抹紅，事後收割搶攻的噁心戲碼，期盼蔡政府比照前例，儘速完成藍營4縣市申購疫苗的行政程序。

江啟臣下午主持視訊中常會，發表談話時表示，感謝永齡、台積電在政治不友善的環境中，仍願意堅持初衷，突破萬難，為國人爭取國際認證的新冠肺炎疫苗。除了佩服，更是由衷感謝，也期望這批彌足珍貴的疫苗，能夠儘早到貨，提高疫苗施打覆蓋率。

江啟臣指出，台灣的疫苗需求數量仍不僅於此，除了感謝友邦的慷慨捐助，企業民間團體的捐贈，仍要督促政府加速自購疫苗到貨時間，並且呼籲政府，開放民間、地方政府採購，不應該是執政黨政治算計下的特權。執政黨對於民間與地方政府的疫苗捐贈，更不應該變成事前抹黑抹紅，事成後收割搶功的噁心戲碼。

江啟臣說，關於人民對於疫苗的需求，我們不應該只等著別人捐贈，或是苦等自購疫苗到貨，更應該要主動出擊。除了已經完成簽約購買的永齡基金會、臺積電，已經完成專案委託的慈濟基金會，國民黨更已經聯合南投、雲林、花蓮、台東四個執政縣市，共同委託合格藥商，提出正式申請購買500萬劑BNT疫苗，期望蔡政府比照前例，儘速完成行政程序，共同為國人疫苗需求努力。

江啟臣表示，面對疫苗到貨速度不穩定，中央分配疫苗政策不透明，地方政府只能全力以赴，加速疫苗施打，現實上，縣市所面臨的問題不同，醫療資源懸殊、在仍沒有開放全民施打的前提下，施打對象的意願落差，同樣影響疫苗施打進度。他痛批，此刻操作各縣市剩餘疫苗數的議題，將疫苗施打當成競爭比賽，更是加深中央地方嫌隙，更無助於共同防疫。