大陸工信部、中央網信辦、國家發改委等10個部門近日印發《5G應用「揚帆」行動計畫（2021-2023年）》，提出到2023年，大陸5G應用發展水準顯著提升；5G個人用戶普及率超過40％，合計用戶數超過5.6億。

根據中新網報導，總體目標方面，該行動計畫提出到2023年，5G應用「揚帆遠航」的局面逐步形成。具體包含5G應用關鍵指標大幅提升、5G個人用戶普及率超過40％，用戶數超過5.6億，同時5G網路接入流量占比超過50％，5G網路使用效率明顯提高。5G物聯網終端使用者數年均增長率超200％。

而在重點領域方面，個人消費領域則要打造一批「5G＋」新型消費的新業務、新模式、新業態；垂直行業領域上，大型工業企業的5G應用滲透率超過35％、5G＋車聯網試點範圍進一步擴大，促進農業水利等傳統行業數位化轉型升級。

此外，攸關社會民生領域則要打造一批5G＋智慧教育、5G＋智慧醫療、5G＋文化旅遊樣板項目，讓5G＋智慧城市建設水準進一步提升，每個重點行業打造100個以上5G應用標竿。