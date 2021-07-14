國安會前秘書長、現任台灣日本關係協會會長邱義仁日前表示，台灣若要宣布獨立，不是台灣人民自己可以決定。美國亞太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）近日也提到，美國支持台灣參加國際事務，但不支持台灣獨立。對此，立法院長游錫堃今接受廣播節目專訪表示，台灣是主權獨立的國家，不一定要再次宣布台灣獨立，但現在台灣還不是正常國家，應該要追求邁向正常國家，想辦法加入聯合國，被世界其他國家承認「台灣是主權獨立的國家」。

游錫堃今接受廣播節目電話專訪，談及台獨問題時，游錫堃表示，以過去國家構成要素，包括邦交國、土地、人口、政府、憲法、軍隊等，我們都有，現在主要是有頑劣兇悍的惡鄰居，一直說台灣是大陸的一份子，游錫堃以男女朋友互相追求比喻，大陸不該用激烈的手段逼婚，一直壓迫只會逼台灣民意跟大陸越來越遠。

不過，游錫堃不認為台灣一定要再次宣布獨立，現在我們最重要的是往台灣國家正常化，讓台灣成為正常國家的目標邁進。

游錫堃說，台灣是主權獨立國家，但我們要追求國家正常化，所謂的國家正常化，最終目標就是加入聯合國，被全世界其他國家承認，「我們是主權獨立的國家」，這是非常浩大的工程。

游錫堃強調，目前國號為中華民國，但國號不是不能改，我們是民主國家，要以台灣人民為依歸。