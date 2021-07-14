全台13日起微解封，中央流行疫情指揮中心允許餐廳在設置隔板、梅花座等前提下，有條件開放餐廳內用，但全台本島的地方政府都不跟進，出現全本島「逆時中」的情況。有專家認為，台灣疫情趨緩，已可考慮解封，開放餐廳內用對庶民經濟很重要。對此指揮官陳時中表示，學者認為可以，但是可能地方政府擔心太多變數，謹慎為要。

台大公衛學院教授陳秀熙今日表示，台灣的解封指數達到0.25，1到6類公費對象的疫苗接種率達82%。若疫苗接種到一定比率，即便只接種1劑，但加上口罩等措施，防疫效果大概等於國外打完2劑，但口罩沒戴好的狀況。他認為台灣已經可考慮解封，而開放內用對庶民經濟非常重要。

對此，陳時中表示，指揮中心允許在一定的範圍內，一定的管制，像是梅花座等前提下，開放內用，可是大部分地方政府都提高警覺。我們覺得，大家根據各縣市別的規定來做。雖然學者認為可以，但是可能地方政府擔心太多變數，謹慎為要。