美股周二小跌，台積電ADR仍收漲，台積電(2330)領軍台股開高，但早盤航運貨櫃三雄重挫壓抑指數翻黑，一度下挫逾百點；台股盤中多在平盤以下17800點附近震盪，權值王台積電有始有終，最後一盤強拉5元、收漲6元至613元，支撐台股僅小跌1點至17845點，仍在所有均線之上。全日成交值為5732億元。

美國6月消費者物價指數(CPI)創2008年來最大漲幅，美債殖利率曲線恢復陡峭，美股周二收黑，失守前一日創下的歷史高點，四大指數跌幅在0.31%至0.55%。

台股早盤由電子權值股以及金融股上揚穩盤，航運及鋼鐵摜壓，早盤一度跌131點下探至接近17700點，雖萬海(2615)、陽明(2609)一度相繼翻紅，帶動台股盤中也翻紅，但萬海、陽明中場再度重挫，台股壓回到17800點附近，多空激戰。除了航運股股價震幅很大，漲多的中型電子股也有不少開高走低。

台股今日護盤功臣首推台積電。台積電股價隨著台積電ADR開高，台股加權指數今日小幅開高。台積電開高在613元，創4月中以來的新高，大型權值電子股包括聯電、聯發科（2454）等走揚，電子股穩定軍心，帶動台股早盤最高達17940點，但早盤受到貨櫃三雄萬海、陽明以及長榮重挫，台股急挫逾百點，隨後在低接買盤進場，萬海、陽明一度翻紅，也拉抬原物料股的中鋼跌幅收斂。

台股今日由電金權值股穩盤，雖中場再度受到空頭賣壓，但台積電最後一盤由小漲1元強升至漲6元，也支撐台股守住17800點。

台股早盤高點17940點，低點17716點，高低點相差224點，多空激戰，但收盤拉上17800點以及五日線。

目前台股持續高檔震盪，但量能於相對高檔萎縮，顯示追價買盤有限，預期指數仍將維持高檔震盪整理。近期盤面顯現出指數於萬八關卡賣壓加重，投資人需慎防追高之風險。