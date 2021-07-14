全球景氣復甦態勢明朗，消費需求熱潮湧現。資本集團（Capital Group）投資總監普登（Andy Budden）表示，美國市場積壓大量需求，規模和持續時間可能被低估，先前正以色列、中國大陸等國因疫情控制得當，使經濟活動得以迅速回升，預期美國經濟將有顯著反彈。

隨著歐美國家疫苗接種普及率提升，距解封只差一步之遙，下半年有望看見更強勁的消費力道帶動市場回升。其中，受惠於逐漸增長的消費支出及政府大規模的刺激措施，美國的復甦步伐較市場預期提前。

國際貨幣基金組織（IMF）預期，美國今年全年國內生產總值將成長6.4％，為1月估計3.1％的2倍以上，主要受到就業市場持續復甦及紓困方案補助加持，促使首季個人儲蓄率占可支配收入比重飆升至21％。手握大量現金的美國消費者已摩拳擦掌準備解封後大肆消費。

據調查顯示，許多消費者計畫把部分持有現金用於享受遲來假期、或外出消費和用餐，線上服務平台預訂國內航班及餐廳用餐的訂單也迎來大幅反彈。普登指出，大眾對各種經歷體驗和與他人連繫互動印象深刻，因此旅遊活動及外出用餐將會迅速恢復，市場早已預料。

普登進一步指出，數位轉型趨勢不會逆轉，將持續重塑美國經濟並影響民眾行為轉變，如不少影音串流公司透過服務發布新電影，這些電影同時亦在戲院公映。當人們能重返戲院看電影時，以串流形式發佈電影的做法仍將持續進行。

普登認為，重要的是某些企業能把握疫情契機推動創新及改善，將在復甦過程中表現更突出，且不侷限於擅長科技的新公司，傳統老牌企業擁有競爭資源，並熱衷借鑒新興競爭對手經驗，如Target、Costco及Home Depot等零售商加強數位業務迎戰亞馬遜（Amazon）。

普登表示，今年聚焦的投資主題包括傳統大型企業是否能即時創新並做出轉型經營，資本集團致力投資於經濟加速重啟時，捕捉在競爭中具有優勢且能脫穎而出的贏家企業，將持續關注這些企業，並把握蛻變後帶來的投資機遇。

雖然美國經濟迅速復甦，但引發供應短缺、通膨及投資者對經濟能否持續復甦憂慮。普登認為，在長期通縮壓力下，市場可能過分憂慮長期通膨飆升前景，目前通膨原因歸咎於經濟重啟和供應瓶頸，通膨應會繼續波動，但可預期在適當時回復至疫情前水平。