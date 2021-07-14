產品結構優化有成，訂單平均單價提升，成衣廠聚陽(1477)14日自結累計1-6月稅前淨利15.4億元，年增41.91%，每股稅前盈餘6.63元；聚陽指出，下半年為傳統出貨旺季，營運預期將優於上半年表現。

由於東南亞地區受疫情影響，聚陽原先預估第2季與首季營收表現相當，但因海運塞港、缺艙問題，導致出貨不順，第2季營收61.19億元，較首季減少6.95億元；累計今年上半年營收129.38億元，較去年同期增加19.2%，造成上半年獲利表現略低於預期。

為提升獲利能力，聚陽近幾年積極進行優化產品組合。聚陽指出，在產能滿載下，今年高單價、高毛利的運動機能休閒服飾營收占比預估將增加至40％。

高毛利的運動休閒服飾產品比例增加，加上反映原物料價格上漲，訂單平均單價(ASP)提升，以及擇優出貨策略奏效，市場預估，聚陽今年上半年的營業毛利率及淨利率等雙率都可望提升。

隨著歐美地區疫苗施打率提升，歐美服飾消費市場復甦力道強勁，品牌客戶拉貨動能逐漸增強，聚陽指出手中訂單已到年底，並已經開始洽談明年首季訂單，看好需求遠超供給的狀況將可延續至明年初。

歐美服飾消費市場景氣回溫快速，讓聚陽對今年下半年營運持樂觀看法。聚陽表示，主要客戶之一的迅銷今年估訂單將有雙位數的成長，預期下半年的營運將優於上半年，營收獲利也可望逐季成長。