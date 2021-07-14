根據TrendForce研究顯示，儘管記憶卡、隨身碟等產品因印度疫情嚴峻導致需求較弱，但受惠於傳統消費旺季以及資料中心加強採購力道，主要應用端需求表現強勁，預期第三季NAND Flash整體合約價將續漲，季增5~10%。

以client SSD產品來說，由於筆電市場的需求仍高，各品牌廠積極將生產極大化，加上Intel新平台Ice Lake將進一步推升SSD搭載率。此外，因原廠SSD controller IC產能緊缺，刺激平均容量攀升，皆是拉抬第三季client SSD需求的關鍵因素。TrendForce預估，第三季client SSD合約價漲勢較上季收斂，漲幅約3~8%。

在enterprise SSD方面，資料中心端於今年第二季逐漸回溫並開始備貨，加上陸續開出的政府機構及中小企業的標案需求，伺服器採購量逐季增加；TrendForce亦觀察到SSD採購容量隨著Intel新平台Ice Lake放量而提升。受限於零組件供應吃緊，以及原廠NAND Flash庫存僅有4~5周，伺服器出貨動能攀升將使enterprise SSD第三季報價連兩季走揚，預估均價將調漲15%。

以eMMC來說，受惠於傳統消費旺季如電視、平板等產品的挹注，以及Chromebook需求仍強勁，皆是支撐第三季eMMC需求的重要因素。但低容量產品價格已在第二季大幅上漲，預估第三季eMMC漲幅約為0~5%。

以UFS來說，受到近期東南亞疫情擴大影響，以該區域為生產及銷售主力的智慧型手機品牌廠如OPPO、Vivo、小米等均下調全年生產目標。然隨著蘋果（Apple）推出新機在即，以及預期下半年消費旺季將至的加持，整體終端需求有撐。預估報價維持在0~5%的區間。

以NAND Flash wafer來說，自四月下旬以來，奇亞幣推升大容量、高速的通路市場SSD需求，但近期熱潮已逐漸減退；再者，印度疫情嚴峻導致當地記憶卡、隨身碟市場遭受衝擊；最後，先前挖礦熱潮掀起顯示卡缺貨情形未解，加上受限於NAND Flash控制器供給吃緊影響，不過，在供應商欲進一步增加毛利的條件下，即使需求端疲弱，推動合約價格逐月攀升，預估季漲幅將達8~13%。