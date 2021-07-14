台南市大內區日前傳出酪梨落果嚴重，農委會已公告符合天然災害救助，台南山上、官田部分地區農友也陳情，酪梨同樣落果嚴重，14日地方民代與農業主管機關再度會勘，確實因為乾旱後的大雨影響，導致掉果6至7成，台南全區的酪梨農可望同樣受到補助。

繼大內區出現酪梨落果災情後，各地酪梨農紛紛反應同樣掉果嚴重，立委郭國文14日與台南市議員林志展服務團隊、議員陳秋宏、農糧署、台南農業改良場、農業局代表到山上、善化、官田等區會勘酪梨掉果狀況。

經現場勘查，多區酪梨確實因為乾旱後的大雨影響，導致掉果6至7成，掉果面積超過20％就可以申請天然災害補助，而會勘多區後，可望爭取以台南全區 為災損補助對象。

因此除了山上、善化、官田外，包含山區玉井、楠西、南化，甚至是佳里區有種植酪梨的，請農友立即向區公所通報。

另外，不少農友回報酪梨樹有「褐根病」情況，農改場將於7／27（二）9：30辦理線上「酪梨技術諮詢講習座談會」，有需要的酪梨農可以上網報名。