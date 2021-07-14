中國附醫心臟血管系周邊血管科主任醫師徐中和說，接種疫苗後5到30天發生不適狀況，應儘速就醫。（中國附醫提供／張妍溱台中傳真）

近來民眾對打疫苗是否引發血栓引發疑慮，中國附醫心臟血管系周邊血管科主任醫師徐中和說，接種後5到30天發生不適狀況，應儘速就醫；85歲李姓阿嬤，有高血壓、肝膿瘍，6月施打新冠疫苗，發生左腿腫脹，隔月腹痛急診檢查發現左側髂靜脈以及股靜脈大範圍血栓，院方啟動溶栓小組，透過抽吸血栓機器將血栓全數移除，挽回一命。

徐中和表示，患者下肢左側髂靜脈以及股靜脈大範圍血栓，所幸及時就醫，否則3到5成機率血栓跑到肺部，恐造成致命的肺動脈栓塞。血栓是否由疫苗引起？徐說，還要驗抗血小板第四抗體是否陽性才知相關性。

徐中和指出，患者血栓指數（D-dimer）高達2118ng／mL（正常值小於500），於住院期間順利接受膽結石手術治療後，及導管溶栓治療，血管攝影發現左側髂靜脈以及左股靜脈大範圍血栓，經過Aspirex機械性靜脈血栓抽吸導管將血栓順利取出後，血管攝影發現左側髂靜脈以及左股靜脈血流通暢，之後服用新型口服抗凝血劑，逐漸恢復健康。

徐中和說，疫苗引發血栓之免疫性血小板過低症Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia(VITT)，是接種AstraZeneca疫苗後發生的免疫併發症，症狀包括，持續性和嚴重頭痛，四肢無力，癲癇（顱內血管血栓）；視力模糊(視網膜動靜脈血栓）；呼吸急促或胸痛(肺栓塞或冠狀動脈栓塞）；腹痛（門脈血栓）；肢體腫脹，發紅，蒼白或發冷(周邊動靜脈血栓）；皮膚出血瘀青。

針對國際上很多報導打新冠肺炎疫苗之後發生血栓的案例，甚至有打完疫苗後，發生嚴重肺栓塞致死的案例，讓許多專家疾呼要趕緊設立肺栓塞因應小組，徐中和表示，中國附醫在8年前設立的24小時運作的急性溶栓治療團隊，包括「肺栓塞因應小組」，有使用超過500次的EKOS超音波震碎血栓導管治療經驗。