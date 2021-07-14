【愛傳媒姚家遂專欄】要談黃飛鴻就一定會扯到佛山。

佛山為中國的古代著名的四大鎮之一 （其餘有景德鎮，蕪湖鎮，朱仙鎮）。佛山本屬廣州市南海縣，但大陸易色之後，中央將佛山升級為地級市，將原屬廣州市的富庶之區南海和順德兩縣劃歸佛山管轄。

佛山在廣東一向有武術之都的美譽，各宗各派的武術都蓬勃發展！少林拳術最為普遍，洪拳尤其風行。相傳洪拳為少林派弟子洪熙官所創，迫於南方人口的稠密，街巷狹窄，重拳而不重脚，硬橋硬馬是為特色！少林子弟向以反清復明為職志，少林南拳中有許多招式並無實用，僅為象徵民族精神，例如「一指定中原」只有象徵意義，而無攻敵之效！

黃飛鴻之父黃麒英為洪拳一代宗師，黃飛鴻盡得其父真傳，並從父執輩中學得不少絕技，南人本不擅用脚，但是黃飛鴻的腿功並不遜於北方武師，故有「拳腳双絕」的大名！

一般傳說，廣東武術界有前後十虎，此事僅屬口傳，而不見諸文字記載，相信兩岸的武術界都不見得能完整列出前後十虎的大名！

佛山製造的獅頭精緻生動名聞全國，各地紛紛向佛山下單訂製。大陸，港澳及東南亞，美國華僑所舞之獅頭泰半出於佛山！

佛山製作的石灣陶，更是藝術界的一絕，石灣陶雕塑的梁山泊一百零八將，個個不同，個個面目表情都符合外號的特色；更妙的是紅樓十二金釵，林黛玉柔弱中帶有出塵的品味，薛寶釵豐容盛貌，王熙鳳狡黠辛辣神態，均能表露無遺，令人愛不釋手！石灣陶多次在國外展出佳評如潮！

佛山的點心亦相當有名，外地人到佛山都會帶一些土產回去送人，其中最有名的是盲公餅和雞仔餅，現在澳門都能買到！

廣州素有美食之都之稱，如今光采被佛山奪走一半，原本廣東菜中以順德最拿手，順德婦女向有「梳起」怪俗，婦女不願出嫁，有的嫁後三朝就離開夫家自行謀生，再不見面！謀生最方便的方式就是到朱門大戶作廚娘，順德女自少就在家就學得了一手好廚藝，到了大戶人家磨煉，手藝更加精進！內行人都讚美順德大戶的美味為百粵之冠！

自大陸易幟後，順德的舊習俗經過共產黨數十年整治之後，早已蕩然無存，稍能保留下來的，大概只有廚藝了！二十多年前，台北中崙還有一家順德小館，我經常和好友光顧，館中菜色與一般粵菜餐廳大不相同，賣的都是不易吃到的順德家常菜，味道確有獨到之處！可惜的是老闆兼大廚年紀過大，又無傳人，廣陵散絕，令人扼腕！

● 作者授權刊登

照片為黃飛鴻電影DVD宣傳海報

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