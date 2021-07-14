【愛傳媒藺奕專欄】乖乖上網預約第十類，完成時，發現被自動升等第九類——「重大傷病」，卻沒有升等頭等艙的喜悅，這麽多插隊，你被排在後面當墊背，就像吸上手臂的湯匙，好像只是2300萬裡的附屬，殘劑也輪不到你，就算《葉問》每一部都看了，也不能拿電影票根，換一劑「詠春」（台語）。

只好呆呆望著窗外，樹梢綠葉之中，燕子正嘰嘰喳喳叫不停，他們在聊什麽，明明都夏天了。

「詠春？」葉問。

年輕人宅在家打遊戲，我們這種老人不服氣，也躺在電視螢幕前進行周公 ON LINE。宅久睡久了，作的夢也宅了，昨天夢到海邊人山人海，居然連一旁維安的警察也沒戴口罩，一頂警帽全身光溜溜就下海，跟比基尼辣妹玩立槳SUP還開心的吹著快樂的警哨，非常生氣，現在大家都逆時中逆，在夢裡，連我家狗都戴光觸媒抗菌防護面罩哩。

男人長時間躺在沙發上，就習慣靠腰了，這很讓女人嫌棄。叫你洗碗拖地，你覺得她在整你，妻子說桌巾該換了，我們來選個色吧，是Custard好還是cheesecake好？

丈夫：They are yellow. （都是黃色，有差嗎？）然後你又換來一陣Yell！

疫情之前，許多夫妻展現相敬如賓的室友關係，作息不同、也說不上話，反而好；關在一起工作，穿內褲走來走去的先生只剩IT維修功能，畢竟有那麽多視訊的會議和孩子上課打遊戲，家裡電腦軟硬體、網速都需要重新安排。

先生就成為一個人機介面。因為防疫理由，許多幫傭和清潔都被辭退了，太太必須接手操持所有家務和處理孩子的情緒，已經一肚子火了，難得問一下你的高見，你就一臉不情願，好像打乒乓球規定球必須落在桌面上，你非往别人臉上打，你老婆她不是福原愛也沒讓你戴綠帽耶，你兇屁啊。

除非你能選擇那種癱瘓在家就能賺錢的優渥工作，比如1450，那也許其它家事不分擔、一樣享有另一半的容忍和尊重，否則你已經夠枯燥刻板了，又整天靠腰，是很難喚起一個女人内心的熱情和希望，一生只愛一個人，原來只是一句賭氣的話。

作者為文學奬得主

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