陳姓高中生違規過馬路，撞上騎電動自行車的葉姓婦人，害葉婦摔車骨折、肌腱撕裂。葉婦提告求償醫療費、勞動力減損及精神慰撫金，台北地院認為，陳男未成年，父親負有監督責任，判父子倆應連帶賠償25萬餘元，可上訴。

葉婦主張，她2019年1月19日上午11點半騎電動自行車，行經台北市永吉路30巷時，陳姓高中生突然違規衝出馬路，害她撞上倒地，進而受有橈骨、踝骨骨折及肌腱撕裂等傷害，故求償醫療、看護費用、勞動力減損及精神慰撫金等共73萬9341元。

陳男及父親抗辯，葉婦的醫療費中，有些特殊材料及藥費有健保項目可選擇，卻選擇自費，顯然不是醫療上所必要，且部分手術與事故無因果關係。葉婦案發時66歲，有嚴重骨質疏鬆症狀，不具工作能力，也不能請求工作損失。

陳父並說，兒子患有過動症，需定期至精神內科回診，而他擔任汽車修謢技工，每月底薪僅3萬出頭，單獨扶養兒子及念大學的女兒，每月還得給母親1萬元生活費，經濟負擔沉重，且葉婦本身也有未注意車前狀況、車速過快等過失。

北院認為，葉婦主張的醫療費用合理，且就算沒有就業，仍在家中處理家務，當然可請求勞動損失，另精神慰撫金部分，衡量雙方身分地位等情狀後，酌減為3萬元；本件事故經鑑定及法院刑事判決，均認定葉婦無過失，陳男及父親也未提出新事證，因此判父子倆應連帶賠償25萬7938元。