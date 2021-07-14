行政院發言人羅秉成12日召開記者會證實，台積電、鴻海／永齡基金會已完成合計捐贈1千萬劑BNT疫苗的契約簽署。港媒評論直言，台灣總算買到BNT疫苗，這個結果最重要的就是讓台灣人看清楚，採購疫苗所面臨的諸多爭議，包括蔡政府影射大陸「以商逼政」等謠言都是假的，可謂「三大騙局」。

根據香港媒體《中評社》13日評論表示，上海復星醫藥11日晚間宣布，已與台積電、鴻海／永齡基金會簽訂《銷售協議》，將賣出1000萬劑BNT疫苗，讓買方捐贈給台灣民眾接種；這個進展讓台灣長期以來，採購疫苗所遇到的種種是非曲折，背後所掩藏的騙局就此破開。

評論指出，所謂「騙局」共有三大項：第一，蔡政府長期影射大陸阻撓台灣購買疫苗、意圖以商逼政，這個謠言隨鴻海創辦人郭台銘12日臉書文中所言，「自我方提出捐贈案後的洽購期間，並未有大陸北京當局對此次疫苗採購過程有任何指導或干涉」，正式破除。第二，BNT疫苗的大中華代理權確實在上海復星手上，疫苗採購過程本身很單純，民進黨心中的意識形態，反而將疫苗採購泛上政治化，還讓疫苗採購進程拖了數個月。

第三，高端疫苗股價曾暴起暴落，台北地檢署檢察官林達5月30日更投書媒體質疑：「政府出錢，人民捨身，疫苗公司營收和股價獲利究竟會歸於誰？」當權者到底有沒有炒作高端股票，不僅是爭論多時的輿論焦點更是重重疑雲。