高屏大雷雨。(翻攝自氣象局)

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布高屏大雷雨即時訊息，持續時間至16時00分止，以及新竹縣、苗中投雲、嘉義縣市、南高屏10縣市大雨特報，今日南投、嘉義以南地區及新竹至雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局表示，高屏大雷雨持續時間至16時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，低窪地區慎防淹水。

氣象局表示，今天偏東風水氣增多，東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，中南部沿海地區清晨至上午也有局部短暫降雨，降雨時間增多且區域較廣，中午過後各地都容易有午後雷陣雨，尤其是中南部地區容易有局部大雨或豪雨發生的機率，其他山區也有局部大雨的機率，請留意短延時強降雨、雷擊及強陣風，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請留意積淹水；溫度方面，各地高溫普遍可以來到32至35度，其中台北盆地、宜花東及屏東的近山區、河谷、縱谷地區有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請注意防曬，並多補充水分。

昨天苗栗一名男子跑步遭雷擊死亡，氣象局提醒，聽到雷聲時要遠離空曠地區、離開突出物體，像是大樹、涼亭、電線杆等、別在水邊活動，儘速進入室內避雷避雨。