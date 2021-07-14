中央13日起推動微解封，宗教場所可有條件開放，但宗教活動卻需先暫停。外界質疑，寺廟酬神是表演給神明而非大眾，為何無法微解封？中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，會與文化部滾動式檢討。

陳宗彥表示，歌仔戲團、布袋戲團等等，過去很多地方型表演團體，都是透過宗教活動在維持。對於他們是否能微解封，他表示，由於他們屬於表演藝術團體，會和文化部討論，依照疫情來做滾動式檢討