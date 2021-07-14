寺廟酬神盼微解封 陳宗彥：會與文化部滾動式檢討 15:122021/07/14 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 13日起推動微解封，宗教場所可有條件開放，但宗教活動卻需先暫停。外界質疑，寺廟酬神是表演給神明而非大眾，為何無法微解封？。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央13日起推動微解封，宗教場所可有條件開放，但宗教活動卻需先暫停。外界質疑，寺廟酬神是表演給神明而非大眾，為何無法微解封？中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，會與文化部滾動式檢討。 陳宗彥表示，歌仔戲團、布袋戲團等等，過去很多地方型表演團體，都是透過宗教活動在維持。對於他們是否能微解封，他表示，由於他們屬於表演藝術團體，會和文化部討論，依照疫情來做滾動式檢討 聞名全台中華夜市微解封 江肇國建議將懷念好味道帶回家享用 微解封市議員到后豐鐵馬道巡禮 推薦親子透透氣 #微解封 #陳宗彥 #滾動式檢討 #文化部 #寺廟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 重災區解封有步驟 侯友宜：19日會有新一波解封類別 09:072021/07/14 生活 微解封團拚觀光 飲食遇難關 04:102021/07/14 地方新聞 表演場館微解封 26日後有望開放 04:102021/07/14 焦點要聞 故宮開館預約滿額 保安宮解封搶頭香 04:102021/07/14 焦點要聞 獅頭山公園微解封 園區步道先開放 13:412021/07/14 寶島 長照機構解封規畫 工作人員需8成接種 04:102021/07/14 焦點要聞 在家運動夯 台東健身器材熱賣 04:102021/07/14 地方新聞 微解封首日 訂房電話終於響了 預約多在8月後 04:102021/07/14 焦點要聞 台南委外古蹟林百貨、十鼓等13處場所解封 13:242021/07/14 生活 談微解封 徐旭東籲零售業開放 04:102021/07/14 財經要聞 微解封首日 健身房像包場 熱門景點人潮稀 04:102021/07/14 焦點要聞 生活熱門新聞 堅持打莫德納恐GG 陳時中：未來接種以AZ為主 - 生活 國民黨聯合4縣市自購BNT 陳時中提一條件 - 生活 疫苗可混打？張上淳鬆口：符合一條件可放行 - 生活 想等BNT？前台大醫揭最慘下場：我不想烏鴉嘴 - 生活 本土新增17例 6人死亡 北巿確診10例最多 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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