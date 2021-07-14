女星鄭家純（雞排妹）被爆有名大10歲的新歡「保時捷男」，兩人還不僅被拍到進五星級飯店開房，私下還會以「老公」、「老婆」互稱，未料男方已有論及婚嫁的女友（Ａ女），而此事讓女方覺得幸福遭影響，憤而心碎解除婚約，對此，鄭家純再度發文駁斥：「未婚妻不是事實，更沒有訂婚」。

A女表示去年3月和保時捷男交往，男方交往期間曾3度求婚，過著試婚生活1年後，決定在9月結婚，沒想到卻爆出未婚夫和雞排妹的曖昧情，雖然質問男方得到「和雞排妹只是朋友、對他事業有幫助」等答案，仍狠下心解除婚約，對此，鄭家純再次發文釐清真相，她表示：「未婚妻不是事實，更沒有訂婚，A女在一開始也願意接受男方的感情觀」，更強調：「沒有正宮也沒有小三，我不知道是要吵什麼？」

鄭家純發文釐清真相，卻被網友質疑說法前後矛盾。（圖／鄭家純臉書）

鄭家純透露和保時捷男認識4～5年，相處後有共識要珍惜彼此，更表示並不知道A小姐的存在，但自己也不想被認為是小三，因此向對方喊話：「以我的立場來看，目前為止覺得妳很有分寸，雖然我跟他沒有吵過架，但看過他對別人發火，希望妳發洩到此就好。」

對此，網友覺得鄭家純說法矛盾，紛紛留言狂酸：「上一篇說不知道A女存在，這一篇說A女一開始願意接受男方感情觀，是我理解有問題，還是真的有矛盾啊」、「自以為拿聖劍審判別人，自己的行為也是如出一徹」、「我比較想知道男方怎麼解釋妳們兩位的的存在」。