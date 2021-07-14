台南市消防局頒發感謝獎座及獎牌，感謝侯永都基金會的善行義舉。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

侯永都社會福利慈善事業基金會捐1輛災情勘查車，助台南市北門區救災量能如虎添翼。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，其故鄉在台南市北門區，近來得知台南市消防局北門分隊急需1輛災情勘查車，以基金會名義，捐贈價值百萬元的災情勘查車，期待助當地救災量能更如虎添翼。

南市消防局14日上午舉辦侯永都社會福利慈善事業基金會捐贈災情勘查車1輛儀式，由第三救災救護大隊長楊子濬代表受贈，並頒發感謝獎座及獎牌，感謝侯永都基金會的善行義舉。

為感念消防救災辛勞及深覺消防救災車輛重要性，將關心社會關懷他人的心，化為具體行動，侯永都基金會已捐贈台南市消防局25輛災情勘查車，這次基金會再捐1輛以及救災配備，總金額高達165萬4000元。

侯博明表示，北門因地理環境因素，多處屬地勢較低窪地區，只要雨勢稍大便容易造成淹水，近來得知北門分隊急需1台可以拖船艇、搬運器材及涉水性能優越的災情勘查車，相信北門救災量能在此車輛加入後更如虎添翼。

消防局長李明峯說，災情勘查車平時可供執行消防安全檢查、防災宣導等勤務，遇重大災害時，還可載運消防人員及相關裝備器材馳赴災害現場展開救援工作，由衷感謝侯博明先生長期的熱心協助消防工作。