三個多月前太魯閣事件，在網路上瘋傳一部感人的沙畫創作影片，是沙畫大師莊明達用沙畫描繪事故發生情況，還原救災現場，短短六分鐘影片逼哭了萬人讓人記憶深刻。

沙畫大師莊明達神手創作，繪制新竹希望，國民黨新竹市長初選候選人林耕仁推出創意政策CF。（圖：截自林耕仁臉書）

莊明達大師再次神手創作【新竹的希望】，搭配著大家耳熟能詳的歌曲【我相信】，從五個面向擘畫出未來新竹的願景：有爸爸媽媽牽著孩子手的溫馨畫面、守護機車騎士安全的雙手、完善照顧幼兒的機構、科技發展的未來願景，以及與國際接軌的未來。藉著大師巧手變化萬千，一幕幕由沙子組成的圖畫不斷呈現，鬼斧神工的創作讓人驚嘆不已，影片最後出現國民黨新竹市長初選候選人林耕仁，最後不忘提醒防疫優先台灣加油做收尾。

莊明達認為，藝術創作的內容廣度和寬度是非常夠的，透過沙畫的呈現也可以將城市的願景給表現出來，他覺得新竹市是個小而美的城市，林耕仁候選人的規劃和政策如果能實現，對於這個城市而言是非常棒的事，對市民而言也是非常有幫助，尤其是托嬰和教育的注重讓他特別有感。

林耕仁表示因緣際會有幸認識莊明達老師，對老師沙畫創作的功力相當佩服，經過幾次與莊老師談及自己對新竹市規劃的未來願景和政策，莊大師信手捻來便用藝術的方式來描繪出勾勒新竹未來發展，會讓更多人看到新竹的美和好，新竹市民也更相信未來的新竹能更榮耀。

今天林耕仁臉書發布此特別的影片，網友們熱烈討論留言：「大師一出手，就知有沒有」、「非常美的創作，第一次看到這麼唯美的競選影片！」、「每一個感人的畫面都代表著未來新竹的願景，林市長讚」。林耕仁也回應，希望帶給市民朋友不一樣的感官體驗，在疫情高壓下，觀賞藝術沙畫也不失為一種享受！

國民黨新竹市長初選預計在7月25、26、27日晚間1830-2200時進行電話民調，林耕仁出奇招推出吸睛沙畫政策CF，希望讓新竹市民能更清楚了解政策，他強調將以舒適減壓、永續新竹為競選主軸，將以「質感」、「安心」、「便捷」、「教育」及「未來」等五大面向打造永續的新竹，他非常有自信的說..多年擔任議員的經驗和對新竹市民的服務，他絕對是新竹市民最好的選擇。