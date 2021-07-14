台大公衛學者陳秀熙等人分析，目前秘魯Lambda變種病毒為全球致死率最高，輝瑞及莫德納疫苗的中和抗體保護力均下降。這是否代表未來可能需要打第三劑疫苗才能擁有足夠保護力？中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，還需要更多實證資料。

張上淳指出，打完兩劑之後的抗體或抵抗力會如何變化，確實需要有更多資料；有些打得比較早的國家，可以看到有大量施打者的資料，大致看起來都還好。

以目前國內施打的AZ和莫德納來說，張上淳表示，在過去看到的資料裡面，打完兩劑後半年的抗體效價都維持得不錯；當然不同廠牌可能會有不同的結果。

張上淳提醒，除了關注綜合抗體以外，還有一個叫做細胞性的免疫力，這個不是這麼容易可以偵測；或許抗體看不到，但免疫記憶細胞還是可以被活化，一旦遇到新的病毒進來，很快就會有新的保護力。

對於變種病毒不斷變化，未來是否需要施打第三劑？張上淳表示，還需要更多的實證資料，疫苗選項也有不同考量，用原來的疫苗來打第三劑，或是新的病毒製造的疫苗來打第三劑，都是目前學術機構正在討論當中的，我們需要等待更多研究結果。