北健機上盒增居家學習專區，數百堂課免費隨選即上。(蔡依珍攝)

北健機上盒增居家學習專區，數百堂課免費隨選即上。(蔡依珍攝)

北健機上盒增居家學習專區，數百堂課免費隨選即上。(蔡依珍攝)

三級警戒延長到7月26日，莘莘學子持續關在家，HOME＋中嘉｜北健寬頻有線電視從停課起，配合桃園市政府釋出CH03公用頻道播放遠端線上教學，即起更在電視機上盒推出「居家線上學習」專區，數百堂課程免費提供、隨選即上，在家也能無負擔自主線上學習。

HOME＋中嘉｜北健寬頻有線電視「居家線上學習」專區，影片都是由教育局提供的線上課程，桃園市線上課程第一階段規畫上架18類、共255部影片，囊括國中小各年級、不同領域的課程，還有「雙語小學堂」與「會考大解密」系列影片，雖然現在已經進入暑假，但同學們可以在家預習新學年的課程，八年級升九年級的同學也可以透過「會考大解密」了解會考題型與出題方向，提早為大考做準備，而雙語課程還能讓小朋友練習英語會話，即便宅在家也不會拖慢學習的步伐。

另外，北健有線電視CH03公用頻道配合桃園市政府停課不停學，規畫每天上午九點到十一點、下午兩點到四點共兩個時段配合播出教育局課程教學影片，同時因應三級警戒延長到7月26日，教學影片亦同步延長播出至7月26日為止，而每天下午五點，更在CH03公用頻道播出桃園市政府每日疫情說明會，並在記者會直播的同時，於北健臉書粉絲專頁即時分享記者會直播，讓市民朋友防疫訊息不漏接，充分展現『桃園人的電視台』北健CH03公用頻道的重要性。

HOME＋中嘉｜北健寬頻有線電視「居家線上學習」專區，目前已經有桃園、基隆、台北與新北市等地的課程上架播出，不僅讓學童居家學習不中斷，也讓家裡沒有電腦的同學透過電視學習，桃園市政府教育局鼓勵學生觀看影片，並可配合暑假線上學習課表進行學習，表現優秀者可於開學後由學校進行敘獎。

桃園市長鄭文燦表示，感謝Home＋中嘉｜北健提供多元化的服務，無論是大人還是小孩都能安心待在家中防疫，未來也規畫與北健持續長期合作，協助學生提升學習知能，讓線上教學、創新課堂、科技領航成為桃園市教育發展的亮點成果。

HOME＋中嘉｜北健寬頻有線電視總經理徐雪玲表示，北健身為在地媒體，接下來也將會持續配合桃園市政府協助防疫相關事宜的宣導與推廣，這次推出「居家線上學習」隨選影片，內容包含跨區域、跨年級、跨領域的線上教學影片，後續也會持續更新上架影片，希望讓居家學習的同學們能安心防疫兼顧學習，同時也呼籲觀眾一起落實防疫、戴口罩、勤洗手消毒，共築防疫安全護網。