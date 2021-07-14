近日，日本發佈《防衛白皮書》，首次提到「台灣局勢對日本安全及國際穩定十分重要」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（14日）發布「答記者問」，指責日本不斷向台獨釋放錯誤訊號，同時警告民進黨當局和台獨分裂分子，勾連外部勢力、以武謀獨只能是死路一條。

朱鳳蓮表示，日方一段時間來在涉台問題上接連採取錯誤言行，一意孤行朝錯誤方向發展，嚴重違反中日四個政治文件精神，嚴重違背一個中國原則，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，給台海和平穩定帶來嚴重消極影響，陸方對此表示了強烈不滿。

「日方剛剛發佈的《防衛白皮書》出現一系列涉台錯誤，是不負責任的又一錯誤表現。」朱鳳蓮表示，中方告誡日方，「日本在台灣問題上是有歷史欠帳的。我們要求日方切實重視中方嚴正立場，深刻反省歷史，立即糾正錯誤，採取切實措施消除惡劣影響。」

朱鳳蓮表示，大陸警告民進黨當局和台獨分裂分子，叫囂勾連外部勢力，「以武拒統」、以武謀獨是死路一條。