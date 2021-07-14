新北市14日新增確診數為2人，新北市侯友宜14日表示，這兩人都是居家隔離轉陽的案件，可說新北今天沒有新增個案，新北市從5月22日的384例，用了54天走到今天，這是用民眾低度活動與嚴重經濟衝擊換來的，但他強調一天的零不是永遠的零，要更努力、更務實，全力以赴抱著戒慎恐懼小心翼翼一步一腳印把防疫做好，期待清零，讓民眾恢復正常生活。

侯友宜說，今天新增0，這2例是居家隔離陰轉陽，1例是新店在醫院陪病，被居家隔離居隔離陰轉陽，另一個是板橋上次汽車場陰轉陽，沒有傳播鏈，穩穩控制住；今天整個居家隔離也從最高6000多人降到今天963人。

侯友宜說，從5月9日以後，整整兩個半月，66天每天都有市民確診，第一次看到這樣數據，他還記得5月22日有384人，感謝所有市民朋友用犧牲所有活動，與嚴重經濟衝擊換來的，感謝所有夥伴跟市民並肩作戰，才守住疫情。

侯友宜說，面對疫情變化雖然看到零，也期待能夠清零，因為走到社區感染，他必須要誠實報告社區多少還有隱形傳播鏈存在，面對病毒隨時有反撲，要更謙卑、更努力、更務實。

侯友宜說，他常說一天的零，不會代表現在以後天天都是零，一天數字高也不會代表永遠數字高，目前中和已經不再是熱區，剩下板橋、新莊、三重各有1個高風險里。

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