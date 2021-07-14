【LIVE直播】台北市確診+10 柯文哲最新防疫說明｜2021.07.14

新冠肺炎疫情未歇，國內今日新增27名確診病例，其中有17例為本土病例，10例為境外移入。確診個案中，新增6例死亡。其中台北市新增10例最多，連續兩天確診數字降到個位數的紀錄也因此破功，台北市長柯文哲召開記者會進行說明。

長柯文哲表示，新增確診10人分布於北市5個行政區，蠻平均分散，但現在每抓1例成本都很高，且有18％的個案找不到感染源，需要花很大力氣去追殺，也直言這周將是疫情是否控制的關鍵。

綜觀北市各行政區確診數據，柯文哲指出，第25周時共有172人、第26周則有161人，因為當時正在大規模篩檢，該周抓了很多無症狀黑數，之後個案明顯下降，且數量少就能更有力氣去做精確疫調，疫情是否控制良好，這禮拜將是關鍵，但最大問題仍是家戶感染，至於批發市場，因過去有大規模疫苗戰術，明日環南市場還有核酸檢測（PCR）要做，再全部掃一遍。

柯指出，今日確診數其實有11例，但有1例是境外，其餘10名本土個案共跨5個行政區，顯示社區內還有潛藏黑數，但現在每抓1例成本都很高，如昨天7大醫院替1286人檢測，卻只抓到2例，雖然案例少，但為徹底殲滅，匡列範圍將擴大，因此北市過去2周居家隔離人數沒減少。

「再慢再慢10月應該會有大量疫苗可以打。」柯認為，如何撐過7、8、9這3個月是重點，目前疫情重點還在雙北地區，這是連動的，因為有首都生活圈，他策略是這樣盡力剿滅不明感染源，解封部分則慢慢放，也說目前對抗英國變種病毒可以，但若有新變數故事可能會改寫。

至於今日花博爭艷館大型接種疫苗狀況，柯說今日共有8918人預約接種，下午2點時已打了5364人，秩序、動線很好。考量花博館2天打2時段就可以替1萬4千人接種，滿編可打到2萬人，未來北市若要大量施打，增加花博場地就夠了，不會再開第2個大型注射場。

今日公布的10例確診，其中萬華區4例、士林區2例、信義區2例，中正區及內湖區各為1例。柯文哲強調，這禮拜是很重要的觀察期。

柯文哲指出，雖然確診案例在變少，但為了徹底殲滅，匡列範圍越來越大，居家隔離人數卻沒減少，檢查一下昨天案例，目前北市大概是10例左右，而7月1日到現在，針對確診者做研究，大概18%找不到感染源，代表一天10個約有2個找不到感染源。柯文哲表示，他在想是不是應該花很大力氣去追殺這2個，有辦法的話，把它徹底剿滅，也許可以達到類似清零的效果；還是說用最低的成本，解封就慢慢的放，撐到10月有大量疫苗可以打。

柯文哲表示，目前從數據上來看，25週有172人確診、26週161個，因為當時在做大規模PCR，抓出很多沒症狀黑數，本週開始就明顯下降，確診數越少、越有力氣做更精確疫調。柯文哲指出，現在最大的問題還是家戶感染，而批發市場感染部分，他認為，大規模施打戰術是有效的，且環南市場15日還要進行2000人的PCR篩檢，「結果到底好不好，這週就知道。」

柯文哲指出，目前北市的花博疫苗施打場一個禮拜可以施打14萬人的疫苗，這段時間疫苗施打的狀況、動線都相當好，如果未來要擴大施打，柯文哲認為不需要再增加疫苗的施打場地，現狀即可應付。

柯文哲表示，常常是單一的社區感染，回家後再進行傳染，有一個案例回家後一口氣造成12個感染；而關於解封，柯文哲則認為應該要慢慢解封，但從日、韓的案例來看，若是一放鬆，疫情就會馬上飆回去，所以要一天一天來慢慢解封。

至於紓困，柯文哲指出，如果疫情判定已經接近尾聲，就要思考產業紓困、振興到底要做哪些東西，去年是三個月房租降50%，截至6月底，台北捷運運量只有以前的23%，公車也少了25%，人流就是錢流，有收到反應是否調整租金等，去年疫情中捷運都還能維持一辦的人流，因應產業界建議，公有場地決定租金先降75%三個月（五六七月），後面再看實際人流量調整。

另外柯文哲重申，他還是要對餐廳夜市說抱歉，解封過程你們還是擺在後面，等疫情確定過去了，才可以群聚吃飯。