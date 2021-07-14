池端玲名宣布再有喜，預產期在今年七月底，將為家中再添男丁。（碧麒沃客提供）

池端玲名宣布再有喜，預產期在今年七月底，將為家中再添男丁。（碧麒沃客提供）

池端玲名宣布再有喜，預產期在今年七月底，將為家中再添男丁。（碧麒沃客提供）

池端玲名計畫今年底返台投入演藝工作。（碧麒沃客提供）

池端玲名計畫今年底返台投入演藝工作。（碧麒沃客提供）

活躍於台、日兩地演藝圈的日本名模藝人池端玲名2021「好孕到」雙喜臨門！去年三月才喜迎人生第一個寶寶的池端玲名宣布再「有喜」，預產期在今年七月底，將為家中再添男丁，而「孕事」連帶帶旺「運勢」，池端玲名更在工作上躍進，不僅預告今年年底將回歸台灣演藝圈，頗有生意頭腦的她更成功發展副業，今年在東京開了美容沙龍店，首度「斜槓」當起美容教主，疫情下業績不退反升更逆勢成長。

結婚兩年、去年三月才剛「卸貨」生完第一胎的池端玲名，無預警宣告自己將在七月底喜迎獅子座男寶寶，在短短半年內生完小孩又「旋風式」懷孕，讓她在公布喜訊時常被親友們開玩笑說在「趕進度」，事實上原本就想生兩個小孩的她在得知自己再度懷孕的當下是又驚又喜，加上去年在生日前夕得知自己懷了第二個寶寶，池端玲名更把他當成是「天上恩賜的最好生日禮物！」

她表示：「在懷第一胎前曾經去做身體檢查，醫生有說我其實我是難懷孕的體質，當時在台灣就有看中醫吃中藥調理身體。後來懷孕後到生完第一胎其實都沒吃中藥，本來以為沒機會再生第二胎，沒想到才剛瘦回原來體態後得知又懷孕，雖然會再變胖，但心裡其實是非常開心！加上疫情的狀況下來不及規畫任何計畫時得知發現懷第二胎，感覺是件好事！」她更透露老公在知道自己又懷孕後足足開心的笑了一個禮拜，「他(老公)對我說的第一句話是：兒子要當哥哥了！」至於才一歲多的大兒子雖然不了解接下來要當哥哥的狀況，但池端玲名發現他常常會去摸肚肚，讓池端感動地說：「我相信他是的很好的哥哥！」

有了生第一胎經驗的池端玲名坦言這次在懷第二胎時感覺格外輕鬆，她透露自己的胎教除了保持心情好外，另外一個方式就是「談情說愛」，她表示：「我跟我老公每天都會跟肚子裡的寶寶說『愛你』，然後不時地抱抱及親親肚子，讓他感受到很多很多的愛！」值得一提的是，提到自己胎教就是要保持心情愉快的池端玲名這次懷孕所以飲食控制上也跟著「放飛自我」，決定開心吃讓身心保持愉悅，坦承這次懷孕胖了15公斤的她笑說：「我記得懷第一胎的時候胖了25公斤，在產後減肥時其實非常辛苦，當時有發誓如果懷第二胎『絕對不要胖超過10公斤』結果還是胖了15公斤！後來自我安慰說懷孕時候自己開心地吃飯、開心的過生活最重要！孕婦不能『減肥』，生完再努力瘦回來就好了！」

去年一整年因為疫情關係，讓原本決定在去年秋天回台灣工作的池端玲名又打退堂鼓留在日本帶小孩，隨即又因為二次懷孕讓她又投入「孕婦的日常」，不過心繫工作的她除了與台灣經紀公司保持密切聯繫積極規劃復出之後的演藝工作外，頗有生意頭腦的池端玲名決定不浪費自己身為模特兒對於美的事物的敏銳度及經驗累積，趁著懷第二胎的時間開始默默地籌備自己的「副業」，開一間屬於自己的「美容保養沙龍」，天蠍座不服輸的她利用帶小孩及做胎教以外的時間學習技術的課程外，從行銷、找店面、行政等事情更不假他人之手樣樣自己來，目前首家美容保養沙龍選在橫濱開幕，並於上半年已經正式營業，儘管在疫情衝擊下經營不容易，但好運(孕)到的池端玲名新店才開兩個多月，幾乎天天預約客滿，業績更是不退反進，還準備在東京開第二家分店，常常到店裡「做鎮」的他可說是店內最佳「吉祥物」兼「招財貓」，在幫客人做臉時也常被認出，每天忙進忙出讓生活非常充實，讓從藝人到媽咪又「斜槓」老闆娘的池端玲名為母則強，儼然要當地表最強孕婦的她笑說：「我是最忙碌的孕婦！」

心中掛念台灣演藝工作的池端玲名計畫在今年底返台復工，她表示：「其實有很多粉絲留言給我，希望能盡快看到我，也希望我能重新開張YouTube頻道節目，我想跟我的粉絲說：請大家等我！我會繼續努力，希望目標能一一達成！」至於被問到老公對自己的副業及工作態度如何？池端玲名透露：「老公其實對我的事業及產後復出百分之百尊重及支持！而且他除了平常會幫我帶小孩、接送小孩、幫小孩洗澡、餵他吃飯外，看到我為了家庭及工作這麼用心的付出，還霸氣地跟我說：『老婆妳放心地去台灣工作！小孩我來照顧就行！』所以真的很感謝老公的支持及幫忙！很愛很愛老公！」