隨著新冠疫苖接種普及和美國各地解封，美國航空業再度捎來喜訊。美國航空（American Airlines）周二表示，第二季現金流可望自疫情爆發以來首度由負轉正，扭轉在全球旅行停擺時每天燒掉約1億美元現金的頹勢。

受此激勵，美國航空周二盤後股價漲2%，報20.43美元，今年來股價上漲近27%。

該航空公司公布第二季初估業績。

美航表示，第二季載客量超過4,400萬人次，是去年同期的5倍多，該公司並預期第二季每日現金增加100萬美元，使可用流動性（available liquidity）總額達到逾210億美元。

投銀Cowen分析師Helane Becker表示，該公司的流動性改善是令人振奮的消息，因為這表示機位的預訂狀況也很強勁，「這意味著國內航空市場已經渡過難關，未來幾季的業績表現也將改善」。

隨著越來越多美國人接種疫苗，以及政府放寬旅行限制，近幾個月來美國航空旅行需求持續穩步升高。

美航執行長Doug Parker表示，7月和到夏季結束之前，對我們產品的需求仍然強勁，越來越多商務客重返天際。

美航表示，第二季營收可能較2019年同期下滑37.5%，但優於公司先前預估的減少40%。該公司看好第二季稅前可望「略有」獲利，淨損益估將介於淨損3500萬美元至淨利2500萬美元。

在排除特殊項目後，淨損估將介於11億～12億美元，調整後每股虧損估介於1.67美元～1.76美元，遠低於分析師預估的調整後淨損15.3億美元和每股虧損2.44美元。

執行長Parker表示，雖然這是一個巨大的虧損數字，卻創下美航自疫情爆發以來的最低值。

執行長Parker和總裁Robert Isom在員工通知中表示：「我們顯然正在朝著正確的方向前進」。

美國航空將於7月22日盤前公布第二季業績。