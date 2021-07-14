性感女星「雞排妹」鄭家純，今年初才與歌手翁立友發生糾紛，如今又被拍到有新歡，與大她10歲的「保時捷男」捏屁開房，而對方有正宮A女，本預計9月結婚，如今婚約已取消，事發後雞排妹兩度發文，稱自己不知A女的存在，也不是小三，更爆A女說有婚約一事只是她單方面的說法，A女接受男方的感情觀，因此「沒有正宮也沒有小三，我不知道是要吵什麼？」，說法讓眾人霧裡看花。

對於感情，雞排妹向來直率敢言，前陣子才透露跟一個交往3年的對象分手，如今捲入三角疑雲，也是主動上火線發聲，去年3月，雞排妹上吳宗憲的《小明星大跟班》，在節目上大方聊過去情史，透露過去曾遭受男友狠狠背叛，星座專家安格斯分析她的星座，表示處女座分手成為前任後「雙方就是仇人」。

雞排妹對於安格斯的分析，表示非常認同，透露曾經有朋友跟她聊天，問到她某一任男友的姓氏，她思考了5分鐘，「還是想不起來他姓什麼，真的忘得一乾二淨」，也透露感情路上不乏遇上渣男，她也確實敢愛敢恨，對付渣男的手段非常狠毒。

雞排妹分享，她曾交往過一任男友，某天跟她提分手，她那時候才知道，男方居然將結婚，她因此生起報復之心，誓言一定要讓另一個女生知道自己的存在，因此要求男方來跟她同住1個禮拜，「還要他主動跟未婚妻說這件事」，讓憲哥聽了驚呆，笑問：「是要讓他精盡人亡嗎？」，雞排妹解釋不是這方面的報復，她是內心覺得不公平，「這種痛苦不能我一個人承受」。