苗栗縣14日無新增確診，但新增1例死亡案例，為89歲男性，有慢性病史，7月3日因接觸匡列採檢，7月4日陽性確診，7月12日因出現急性呼吸窘迫症候群死亡。

在接種疫苗方面，苗栗縣截至7月13日止已完成7萬1942人次接種，其中65歲以上人口已接種48584人次。

苗栗縣長徐耀昌呼籲縣民踴躍登記施打疫苗意願，才能獲得中央配發更多的疫苗。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

目前公費疫苗預約平台已上線，徐耀昌縣長呼籲鄉親，踴躍上網預約登記，自7月13日起至7月15日17時，中央開放18歲以上民眾意願登記接種疫苗，請儘速上網預約登記。另針對無法使用線上預約的長者，可到鄉鎮市公所，由村里幹事協助疫苗施打意願登記，完成登記者，1922才會以簡訊通知符合預約資格的民眾，疫苗預約登記有多少人，中央就配發多少劑，請縣民善用該平台踴躍預約。

「疫苗施打意願登記與預約系統」所產生序號，與登記、收到簡訊的先後都無關，主要是看「出生年」，只要在登記期間都能登記，不會看排序的號碼，須先完成意願登記，才能在接到通知後進行預約，系統平台會按疫苗分配情形、參照鄉親所登記的意願，通知符合預約資格的鄉親，收到簡訊通知者，即可進行下一步預約接種，故尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請鄉親們放心。

徐耀昌縣長叮嚀鄉親，完成意願登記的民眾在收到簡訊通知後，可透過線上預約或健保快易通，填選希望施打的地點及時段；或透過實體預約，持健保卡到超商及本縣52家特約健保藥局或衛生所插卡預約，選擇希望施打的地點及時段。