國際媒體報導德國外交部長Maas 指出大陸對許多國家是透過疫苗供應來達成明確的政治需求；並表示受影響的國家應能取得替代的疫苗一事；民進黨發言人周江杰今表示，當前病毒對於人類社會的侵襲，不管任何國家都不應該將取得疫苗一事變成政治操作的工具。

周江杰表示，民進黨再次重申，政府絕對沒有所謂卡疫苗採購一事。蔡英文主席跟民進黨都非常感謝民間與政府合作共同採購疫苗，讓疫苗供給更為穩定。我想任何「政府卡疫苗」、「台灣政府不努力讓疫苗不足」等荒謬言論應該都可以就此打住。

周江杰指出，看到媒體報導提到德國外長所言，也和政府一直以來提醒的問題是一樣的，台灣在疫苗採購和國際外交上遇到的困境，國人需要認清的是大陸與其在國內相呼應的人，其真正的目的就是想要以疫謀亂，透過製造台灣的混亂達成其政治的目的。

他說，即便如此，台灣不管是政府還是民間都還是非常努力的突破困境。除了透過政府採購之外，近期也有公私協力的模式來取得國人所需的疫苗，進一步保障國民的健康權益。