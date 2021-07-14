今天大聯盟明星賽美聯以5：2戰勝國聯拿下對戰8連勝，明星周末也告一段落，明天大聯盟場上將休兵一天沒有比賽，而後天開始整個大聯盟則正式進入下半季，球隊要為了季後賽爭奪最佳席位。其中大谷翔平所在的天使特別引人注目，目前天使在美聯西區排第四，戰績並不好，但過去10場有7勝3敗。

The Angels had 20 draft picks.



The Angels drafted 20 pitchers. pic.twitter.com/tjAIGIhMuf — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) July 13 2021

其中天使戰績不好的原因就是投手部份，這一直是他們最大的痛點，而據近期報導指出，天使在本屆選秀會上一共20輪全部都是挑選投手，另外據《ESPN》報導，另一支曾在選秀會全選投手的球隊是去年馬林魚，天使球探主任史旺森(Mike Swanson)解釋說在前幾輪並沒一定要排除野手，但在最後10輪球團決定順其自然。

史萬森說：「很明顯我們是針對投手，一共選了20個投手，這對我們來說是今日一大焦點，把這麼多有價值的投手帶入球團，所以請全力以赴並保持手感！」另外據《ESPN》指出在過去幾年來天使也是頻頻挑選投手，每年比例幾乎都超過一半，這表示天使在投手這塊真的很努力在補強，不過近幾年確實沒有太好的成績。

說到投手，大谷翔平肯定是最好的投資，不過他並非經過選秀加入大聯盟，在2017年球季過後，大谷透過入札制度與大聯盟天使簽約，2019年天使與大谷翔平完成換約，年薪調整為65萬美元，加薪幅度19.3%，不過當年他因為Tommy John韌帶重建手術影響所以無法登板投球，後來在當年5月7日成功復出。