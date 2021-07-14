嘉義地區一位70多歲的老先生，偶爾覺得生殖器附近有點腫痛但不以為意，一周後竟休克併發急性腎衰竭跡象，經檢查是罹患佛尼爾氏壞死症，醫師指出，若無緊急進行清創手術，死亡率高達100％。

老先生生殖器附近疼痛約1週後，身體感到非常虛弱無力，生殖器鼠蹊部越來越腫痛，於是到臺中榮總嘉義分院急診室就醫，到急診時，心跳快速、血壓較弱，有敗血症休克併發急性腎衰竭跡象，後經會診及檢查經診斷老先生是罹患佛尼爾氏壞死症。

嘉榮外科醫師黃奕豪說明，佛尼爾氏壞死症是一種發生在男性生殖器官的壞死性筋膜炎，最早被報告於1764年由Fournier在1883提出，當時認為這是一種進展非常快速、猛爆而且原因不明的疾病，如果沒有緊急進行清創手術，死亡率高達100％，即使妥善治療死亡率平均仍為20％至30％，好發於糖尿病以及其他免疫力低下的患者，或是肛門廔管的病患；病患以男性為主，男女比例約為10：1，常見的好發年齡於30歲-60歲之間。

老先生在急診被診斷為死亡率極高的佛尼爾氏壞死症後，立即由嘉榮外科醫師黃奕豪及泌尿外科醫師賴谷順聯合進行緊急清創手術。黃奕豪醫師表示，鼠蹊部至生殖器的傷口與肛門十分接近（個案為5公分），而佛尼爾氏壞死症主要原因是感染，因此糞便很容易汙染傷口造成二次感染，再加上若本身免疫力不佳，會加重感染的程度，因此泌尿科醫師每2小時協助沖洗的積極治療以及先後三次清創之後，老先生的敗血症痊癒與腎功能恢復到正常值。

黃奕豪醫師提醒民眾，佛尼爾氏壞死症不僅病況快速發作、致死率也高，如果有小傷口都需特別注意，一旦會陰部或是生殖器官附近有腫脹與疼痛、壞死等現象，建議民眾要立即就醫尋求協助，以免錯過治療時機。