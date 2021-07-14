香港首富李嘉誠之子李澤楷擁有千億身價，早年他和女星梁洛施生下3子，最後沒結婚，2年前李澤楷首度帶小他26歲的前港姐女友郭嘉文出席活動，正式公開兩人關係，而成為「楷女郎」的郭嘉文原本生活低調，港媒卻報導她似乎最近準備復出工作，連工作聯絡方式都有玄機，似乎暗示已和李澤楷分手。

54歲李澤楷是黃金單身漢，先前他和梁洛施未婚生下3個兒子，李澤楷後來戀上外型清純的郭嘉文，傳聞郭嘉文被李澤楷看上的特點的就是低調與節儉、樸實個性，不嚮往名牌，朋友也讚郭嘉文性格成熟，沒有公主病，才讓李澤楷對她寵溺有加，郭嘉文更因此得到「千億女友」封號。

郭嘉文IG所留工作聯繫E-mail與李澤楷旗下娛樂公司無關聯。（圖／翻攝自karmen_kkm IG）

2018年曾有八卦媒體直擊李澤楷與一名長髮女見面，質疑李澤楷和郭嘉文情逝，但當時李澤楷正面回應：「Karmen and I are doing just fine.（郭嘉文和我都很好）」，強調兩人感情依舊。今年2月郭嘉文在IG限時動態分享自己試穿婚紗的影片，引來外界狂猜倆人好事近，但雙方都沒正面回應，沒想到才過5個月，港媒今爆料李澤楷和郭嘉文恐已分手。

據《香港01》報導，李澤楷近年成立娛樂公司，簽下25歲林宣妤，沒跟「自己人」郭嘉文合作，李澤楷當時回應工作忙不想回答私事，近日郭嘉文積極復出，不僅開始在IG接代言廣告，更寫下：「女孩子愛美是天性，但快樂應該不止留於表面，不如試著接受不完美的美」，且IG留下的工作聯繫E-mail也與李澤楷的娛樂公司毫無關聯，雙方似乎已無關係，對此，李澤楷和郭嘉文暫無回應，不知真偽。